GRAFIK: Fortsatt låg smittspridning – här är de senaste siffrorna från din kommun

På torsdagseftermiddagen publicerade Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen nya siffror om coronapandemins utveckling.

Vecka 38 har 32 länsbor smittats med covid-19, vilket är en halverad smittspridning jämfört med de senaste föregående veckorna. Flest nya fall, elva stycken, upptäcktes i Härnösands kommun. I Sundsvalls kommun testades fem personer positivt för covid-19, i kommunerna Ånge och Timrå tre respektive en. Övriga fall är personer hemmahörande i Ångermanlands kommuner.

Totalt har nu 178 589 länsbor fått sin första dos vaccin. Av dessa har 172 396 stycken fått en andra dos. Detta innebär att 87,5 procent av Västernorrlands befolkning fått minst en dos och att 84,5 procent fått båda sprutorna.

Även 65,9 procent av 16- och 17-åringar har fått sin första spruta.

Under vecka 38 har ett dödsfall registrerats hos Socialstyrelsen. Enligt myndigheten har 417 länsbor dött under pandemin, medan Folkhälsomyndighetens statistik visar att 478 personer avlidit med covid-19. Enligt Region Västernorrland har 481 personer dött med covid-19 under pandemin.

Det finns flera anledningar till att Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Region Västernorrlands siffror inte stämmer överens. Socialstyrelsens statistik visar avlidna där den underliggande dödsorsaken var covid‑19, enligt de dödsorsaksintyg som inkommit till myndigheten.

"Statistiken visar inte det slutgiltiga antalet avlidna utan uppdateras i takt med att fler dödsintyg kommer in. Läkarna skickar intygen inom tre veckor och det slutgiltiga antalet kommer att förändras allt eftersom det inkommer fler dödsorsaksintyg", skriver myndigheten på sin sajt.

"Folkhälsomyndighetens statistik över avlidna tas fram för att övervaka bördan av epidemin i närtid medan Socialstyrelsens statistik tas fram för att producera officiell statistik över dödsorsaker. Statistiken från de två myndigheterna fyller alltså något olika syften."

Region Västernorrland baserar sin siffra, vilken är den högsta av de tre, på data från journalsystemet BoS, Beställning och svar, samt folkbokföringsuppgifter från Skatteverket.