GRAFIK: Senaste coronasifforna i din kommun: "Högre är vad vi har sett någonsin"

Under förra veckan har 651 nya bekräftade fall rapporterats in i Sundsvall. Totalt har nu 4838 personer smittats i kommunen. I Timrå har däremot inga dödsfall rapporterats in under veckan.

– Det är inte så många dödsfall under andra vågen i Timrå, säger Maria Tempé, biträdande smittskyddsläkare hos Region Västernorrland.