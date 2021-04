GRAFIK: Smittspridningen av covid-19 ökar – så ser det ut i din kommun

På onsdagen uppdaterade regionen sina siffror över smittspridningen i länets kommuner. Under vecka 16 analyserades totalt 8 748 prover, varav 1 475 visade sig vara positiva.

Den senaste tiden har Örnsköldsvik drabbats av flest antal nya fall med covid-19. Trenden höll i sig även under förra veckan, då ytterligare 632 bekräftade fall rapporterades. Sedan pandemins start har totalt 6 458 personer smittats i kommunen.

Med det sagt ökar smittan även i länets övriga kommuner. I Sundsvall har 439 personer testats positiva under vecka 16. I Timrå är motsvarande siffra 69 och i Ånge har 13 fall tillkommit. Medelpad har drabbats av totalt 11 762 fall sedan pandemins start. Motsvarande siffra för antalet dödsfall i Medelpad är 223.

Under den tredje vågen har dödligheten i länet varit lägre, enligt smittskyddsläkaren Hans Boman. Bland annat rapporterades inga nya dödsfall under vecka 15, vilket var ett trendbrott. Nu har antalet dödsfall åter tagit fart och under förra veckan avled ytterligare 23 personer länsbor.

Så här såg det aktuella läget ut med bekräftade fall covid-19 per kommun i länet under vecka 16, jämfört med veckan före.

► Sundsvall: 9276 fall (+439), 152 avlidna (+4 fall)

► Timrå: 1 690 fall (+69), 45 avlidna (+2 fall)

► Ånge: 796 fall (+13), 26 avlidna (oförändrat)

► Härnösand: 1512 fall (+68), 36 avlidna (+4 fall)

► Kramfors: 1040 fall (+96), 42 avlidna (+3 fall)

► Sollefteå: 1 419 fall (+33), 66 avlidna (+5 fall)

► Örnsköldsvik: 6458 fall (+632), 78 avlidna (+5 fall)

Källa: Region Västernorrland