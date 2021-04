GRAFIK: Smittspridningen högst i riket i länet: "Det är bland de yngre och medelålders som det sprids"

Som vi tidigare har berättat noterade Region Västernorrland 1 413 bekräftade fall med covid-19 under vecka 14, vilket var den högsta siffran i länet sedan pandemin startade. Smittspridningen är för närvarande störst i Örnsköldsvik, men den sprider sig snabbt över hela länet, med undantag för Ånge.

Region Västernorrlands smittskyddsläkare Hans Boman menar att läget är mycket oroande. Han hänvisar till att mellan vecka 13 och 14 ökade antalet smittade med 93 procent i Kramfors och 59 procent i Sundsvall.

I en nationell jämförelse är smittspridningen i Västernorrland nu högst i hela Sverige om man jämför antalet bekräftade fall per 100 000 invånare.

Under vecka 14 hade Västernorrland 582 bekräftade fall med covid-19 per 100 000 invånare. Det kan jämföras med ett riksgenomsnitt på 399 fall per 100 000 invånare.

På andra respektive tredje plats ligger regionerna Kalmar och Örebro.

Lägst smittspridning har för närvarande Västerbotten.

Man kan säga att coronapandemins andra våg bottnade vecka 8 i Västernorrland och då låg antalet bekräftade fall med covid-19 per 100 invånare på 156. Därefter har den här siffran stadigt ökat sex veckor i rad.

Smittspridningen avspeglas även på länets tre sjukhus som har fått allt fler covidpatienter. Det här märks även inom intensivvården där antalet patienter som vårdas med covid-19 legat kring tio-elva de senaste dagarna, vilket också det närmar sig maxnoteringen för pandemin.

Och enligt smittskyddsläkare Hans Boman är läget allvarligt.

– Det är minst lika illa som när våg 2 toppade i december. Vi har inte kommit upp i samma antal vårdade covid-patienter som vi hade som mest, men risken är att det ökar ytterligare de närmaste veckorna, sa Hans Boman tidigare i veckan till ST.

Däremot kan man se att vi har få smittade i de äldsta åldersgrupperna

Boman menar också att det kan bli aktuellt att ytterligare skärpa de lokala restriktionerna för att försöka dämpa smittspridningen.

Varför har inte de pågående vaccinationerna haft en bättre effekt på att trycka ner den pågående smittspridningen?

– Man anser att man måste upp till 60 procent bland de vaccinerade innan det märks i smittspridningen. Däremot kan man se att vi har få smittade i de äldsta åldersgrupperna. Det är bland de yngre och medelålders som det sprids, där de flesta inte är vaccinerade, säger Hans Boman.