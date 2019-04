Boende rasar efter Trafikverkets nya E14-förslag: ”Kan inte skicka brev till alla i Sundsvall”

E14:s sträcknings ska flyttas från Bergsgatan i centrala Sundsvall. Ett av Trafikverkets nio förslag är att vägen i stället ska dras över Hulivägen. Det oroar Bydalenbon Cathrine Nordlander vars hus ligger precis bredvid vägen.

– Om vi inte förlorar vårt hus när den nya vägen ska dras så kommer det i alla fall bli obeboeligt. Hur högt bullerplank kan man bygga för att stänga ute en Europaväg? undrar hon.

Cathrine Nordlander berättar att hon och hennes grannar i flera år har varit medvetna om att ett förslag ska komma från Trafikverket.

Men trots ihärdigt sökande från flera berörda personer var det först på tisdagskvällen som en boende i Granloholm hittade det 85 sidor långa underlaget på Trafikverkets hemsida. Därefter har det spridits genom sociala medier och lappar i brevlådorna. Fredag är sista dagen för att lämna in synpunkter.

Cathrine Norlander är kritisk till att informationen inte har nått de berörda tidigare.

– Jag tänker att det borde finnas ett tydligt sätt för allmänheten att del att ta del av sådan viktig information. Med tanke på inte ens går att googla sig fram till dokumentet, så känns det inte som att Trafikverkets önskar att få in några synpunkter från allmänheten.

ST har tidigare berättat att Trafikverket utreder hur den nya E14-sträckningen genom Sundsvall ska se ut. Målet med att flytta delar av E14 från Bergsgatan i Sundsvall är bland annat att göra vägen attraktiv för tung trafik och genomfartstrafik med en hastighet på 100 kilometer i timmen. Tanken är även att minska miljö-och trafikbelastningen i centrala Sundsvall.

Det är totalt nio olika sträckor som utreds, enligt samrådsunderlaget:

► Från korsningen E14/Timmervägen till korsningen Hulivägen/Timmervägen.

► Från korsningen Timmervägen/Hulivägen till Birsta/E4.

► Från korsningen Timmervägen/Hulivägen förbi övre Bosvedjan vidare till E4.

► Från korsningen Timmervägen/väg 570 fram till korsningen Norra vägen/väg 570.

► Från korsningen Timmervägen/E14 till Medskogsbron (väg 570).

► Från korsningen E14/infarten Blåberget till Medskogsbron (väg 570).

► Från Medskogbron (väg 570) till Stockvik/E4.

► Från Matfors/korsning väg 568 till Kvissleby/E4.

► Förslag om att behålla befintlig sträckning på Bergsgatan, med varierande åtgärder.

Ulrika Sundgren är projektledare på Trafikverket.

– Det är ett generellt problem att nå alla i ett sådant här tidigt skede när det är så många berörda. Vi kan inte skicka brev till alla i Sundsvall, säger hon.

Den 20 februari skickades underlaget till berörda myndigheter, och sedan dess har Trafikverket annonserat i Sundsvalls Tidning och lagt ut information på Trafikverkets hemsida under rubriken ”E14 – framtida läge”, som ligger under kategorin ”Projekt i Västernorrland”.

– Vi har en rutin för hur vi ska göra. Vi ska annonsera i tidningen och ha det på vår webbsida, säger Ulrika Sundgren.

Vissa har upplevt informationen som undangömd, vilket har tolkats som att ni inte vill ha in några synpunkter?

– Så är det inte. Vi vill ha in synpunkter, det är det som är vitsen. Vi har fått in synpunkter från de som bor runt Hulivägen, men vill gärna få in åsikter från de som berörs av de andra alternativen också.

Ulrika Sundgren säger att det går att skicka in synpunkter även efter den utsatta deadlinen på fredag den 5 april.

– Det är inte så att vi kastar synpunkterna som kommer in efter fredag. Man har alltid rätt att lämna i synpunkter, men vi måste sätta ett datum så att vi vet när vi ska börja sammanställa.

Efter sammanställningen kommer ett mer detaljerat förslag presenteras för ett nytt samråd senare i år.

– Då kommer man se lite mer tydligare hur man berörs, för just nu är det ett ganska otydligt och stort område, säger Ulrika Sundgren.

Var ska de berörda hålla utkik för att vara säker på att nås av informationen?

– De kommer att hitta informationen på hemsidan och vi kommer att annonsera i Sundsvalls Tidning.

Den nya dragningen av E14 ligger en bit fram i tiden.

– Innan fem år kan jag inte se att vi har en byggstart, säger Ulrika Sundgren.