Gregor Flakierski: Skillnader i kulturvanor - och vad vi kan göra åt dem

Glädjande är att kulturdeltagandet i Sverige är fortsatt högt, mindre glädjande är att skillnaderna mellan olika grupper i samhället och olika delar av landet består.

För den som undrar vad vi ägnar oss åt:

"De vanligaste kulturaktiviteterna är att ha sett på film, läst bok, gått på bio, besökt historisk sevärdhet/byggnad, fotograferat/filmat, besökt naturreservat eller gått på museum. Ser man i stället på regelbundna (minst en gång i månaden) aktiviteter är de vanligaste; sett på film, läst bok, fotograferat/filmat eller sysslat med handarbete/hantverk."

Allt gnäll, alarmism och det-var-bättre-förr-kverulans till trots är våra kulturvanor ganska stabila. Läsa böcker är tämligen oförändrat, det stämmer inte att ingen läser böcker längre, som en del hävdar, uppenbarligen utan något som helst stöd i empirin.

Vissa kulturaktiviteter ökar något, som till exempel att gå på bio - biografdöden, någon? - medan andra minskar sakta, dit hör (tyvärr) teaterbesök.

So far so good. Dessvärre är stabiliteten inte enbart av godo. Skillnader i kulturdeltagande består och verkar lika orubbliga som urberget.

Myndigheten för kulturanalys har ordet:

"Utbildning och inkomst har starka samband med kulturvanor. Även ålder, kön, upplevd hälsa och livstillfredsställelse har betydelse. Under 2018 är kvinnor generellt sett mer aktiva inom alla kulturaktiviteter utom när det gäller spela ett instrument, besöka fornminnen eller besöka sevärdheter och byggnader. Yngre är generellt sett mer kulturaktiva än äldre förutom teaterbesök, besöka opera/klassisk konsert, konstutställning eller läsa bok minst en gång i veckan, vilket blir vanligare ju äldre personerna blir. Lägre självupplevd hälsa och lägre livstillfredsställelse verkar ha samband med lägre kulturdeltagande inom alla olika områden."

Till det kommer regionala skillnader, och framför allt klyftan mellan stad och land.

Det gäller emellertid inte generellt, det går lika bra att läsa böcker, teckna och måla, fotografera och gå i en studiecirkel i glesbygd som i storstan, och det gör man också.

Även skillnaderna kan variera. Det är uppenbart att tillgång till opera är betydligt större i stora ständer än i små, men det finns undantag. Vi i Västernorrland är privilegierade i det avseendet tack vare Operastudion vid Kapellsberg i Härnösand.

Kulturanalysmyndighetens rapport konstaterar fakta, som kan användas som underlag för att belysa och uppmärksamma frågor till stöd för kulturpolitiken.

Kulturfrågor står tyvärr inte särskilt högt på den politiska agendan, och det är förvisso inga lätta frågor, det är svårt att ändra djupt rotade beteenden.

Skillnader som beror på ålder tror jag inte är så mycket att göra åt, de är ingenting nytt, och hör så att säga till livets gång.

Själv inte helt purung längre frestas jag att tro att man helt enkelt blir klokare med åren.

Skillnader mellan könen hänger nära ihop med samhällsutvecklingen, och ökad jämlikhet kommer förhoppningsvis att eliminera eller åtminstone reducera skillnader i hur män och kvinnor deltar i kulturlivet.

Inte minst när det gäller pojkars läsning av böcker.

Det vore synd att påstå att det går särskilt fort, men så vitt jag förstår rör det sig ändå åt rätt håll.

Det kan man inte gärna säga om samhällsutvecklingen när det kommer till ekonomisk jämlikhet. Inkomstklyftorna skenar iväg, och befinner sig nu på historiskt extrema nivåer.

För kulturpolitiken är det nödvändigt att vända den utvecklingen.

Dessutom krävs det krafttag för att göra kulturen mer tillgänglig för breda grupper i samhället. Det bör satsas på bibliotek - på det området går det just nu definitivt åt fel håll.

Prisnivån bör komma ner, vilket i klartext betyder subventioner, även till verksamheter som redan nu får stöd - subventionera mera!

Samma recept gäller för att överbrygga klyftan mellan stad och land, och mellan stor- och mellanstora städer och de små.

Mer pengar till Riksteatern, och de motsvarigheter (som finns kvar) inom andra kulturområden.

Utveckla funktionen som länsregissör, som ju har gett sådana fantastiska resultat här i Västernorrland.

Sist men inte minst: bättre infrastruktur -tåg! - så att vi kan ta del av grannlänens kulturutbud utan att tvingas ruinera oss på hotellövernattningar.