Greta Thunberg besökte Sundsvall: "Vi är jätteglada att hon kom men hon är bara en liten del av rörelsen"

Under fredagseftermiddagen dök klimataktivisten Greta Thunberg upp på Stora torget i Sundsvall. Hon anslöt till Fridays for future Sundsvalls veckovisa demonstration. Liv Sörlander och Stina Eriksson är medlemmar i gruppen och träffade Greta Thunberg under fredagen.

– Hon hade ett möte med SCA och då passade hon på att vara med på vår demonstration, säger Liv Sörlander och Stina Eriksson från Fridays for future Sundsvall.

Varje fredag står de på torget i Sundsvall med banderoller och skyltar. För det mesta är det samma personer som ansluter varje gång och ibland händer det att folk kommer fram för att prata. Under fredagens demonstration var det förutom Greta Thunberg ovanligt många personer som deltog.

– Det var som ett vanligt möte men med fler folk. Vi körde lite slagord och hade med oss skyltar och banderoller. Greta kom vid 17-tiden. Det var bra stämning, säger Liv Sörlander.

Att det var ovanligt mycket folk tror de inte har att göra med att Greta Thunberg var på plats.

– Jag tror faktiskt inte att så många visste om att hon skulle komma. Men vi hade jättekul, vi sjöng låtar, bland annat Rick Astleys "Never gonna give you up". Hon är jättetrevlig och gullig som person, säger Stina Eriksson.

Liv Sörlander och Stina Eriksson säger att Greta Thunberg inte sade något speciellt till dem under dagen, utan att det främst var ett roligt möte.

– Det är lätt att tro att hon har alla svar. Vi är jätteglada att hon kom men hon är bara en liten del av rörelsen.

I Fridays for future Sundsvall är de omkring 50 klimatengagerade medlemmar. Liv Sörlander och Stina Eriksson säger att Sundsvalls aktivistgrupp är ovanligt stor för att vara aktiva i en mindre stad men att engagemanget för klimatet i staden är otillräckligt.

– Många kan säga saker som att "oj, vilken trevlig sommar vi har haft med all värme", men de glömmer att det finns bieffekter av det.

Liv Sörlander och Stina Eriksson säger att många som kommer fram till dem för att prata känner sig maktlösa och inte vet vad de ska göra för klimatet. De säger att de tror att det är enklare att göra något genom att engagera sig med andra.

– Vi tror på att om man engagerar sig tillsammans så är det större chans att bli hörd av politiker och makthavare, säger Stina Eriksson.