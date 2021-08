GUIDE: Fynda i sommar – här är 9 intressanta inrednings- och gårdsbutiker

■■ Den här artikeln publicerades ursprungligen i ST:s sommarbilaga "Sommar i Medelpad 2021". Den kan du läsa här.

Rustika hem

Under vintern har inredningsbutiken Rustika hem i Bergom expanderat och under sommaren kompletteras butiken med en utemiljö för trädgård. I den gamla ombyggda logen finns en charmig blandning av inredningsdetaljer, textilier, belysning, växter och presenter. Butiken ramas in av en vacker utsikt över sjön Marmen där man kan njuta av en glass i solen. Sommartid finns även en välsorterad loppis på logens övervåning med samma öppettider som butiken.

Hem fina hem

I Sundsbruk ligger livsstilsbutiken Hem fina hem som drivs av Agneta Eriksson och hennes dotter Julia Pavlov. De har nischat sig på mode och inredning och under pandemiåret har de satsat extra mycket på inredning. Här finns en skön blandning av inredning i olika stilar och kläder, från både kända varumärken och okända uppstickare.

Katrinelunds trädgård

För några år sedan utsågs Katrinelunds trädgård till Årets drömträdgård av tidningen Drömhem & Trädgård. Charlotte Anderssons trädgård i Haga är mjuk, trygg och vilsam – men också färgrik, händelserik och föränderlig. Här finns också ett kafé och en butik som bland annat säljer växter, inredning och trädgårdstillbehör.

Gjuterian

Titta in i en av stans minsta gårdsbutiker. Helene Lodin har genom åren byggt upp en fantastisk trädgård med prunkande rabatter, betongkonst, äppellund och syrener av alla dess slag. Här finns inredning, trädgårdstillbehör och Helens egna betongalster – och massor av trädgårdsinspiration att insupa. Öppet enligt överenskommelse.

Timrå Gårdsbutik

Vid Lilla Bandsjön, ett par, tre kilometer väster om Timrå ligger familjeägda Timrå gårdsbutik som drivs av Lotta Källman och Stefan Lögdqvist. Här kombineras försäljning av inredning- och presentprylar med kafé och restaurang med flera rätter. Nytt för i år är att logen öppnas för loppis och sommarförsäljning.

Made in Medelpad

Made in Medelpad är en kreativ butik i Stenstan där det lokala står i fokus. Den drivs av tio företag med elva kvinnliga ägare. Här finns bland annat design, konst, mathantverk, inredning och smycken med lokal anknytning. Varje månad visas konst från gästutställare.

Hanssons vedspisar

Helene Wallin och Patrik Hansson driver sedan 18 år butik på Bergsgatan i Sundsvall. Framåt hösten kommer den att vara dubbelt så stor. Här står eld och värme i centrum men också personlig inredning för hem och trädgård, konst och hantverk.

Tjugofem kvadrat inredning

Erica Lindgren och hennes sambo Morgan Nylander driver en inredningsbutik på nätet och har ett "shoproom"/gårdsbutik på gården i Sidsjö. Här finns en blandning av flera olika inredningssinriktningar. Bland annat industriell, rustik och stilren stil. Öppet vissa tider och enligt överenskommelse.

Ånge in Sweden

Britt-Marie Östman driver sedan två år inredningsbutik i Ånge i ett stort gammalt trähus. Här finns 120 kvadratmeterbutiksyta och en stor blandning av inredning. Finns även som webbutik.

Listan är ett urval. Med tanke på pandemin har vi valt att inte skriva några öppettider, i stället finns kontaktinformation till respektive butik via länkarna.