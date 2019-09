Gustavsson om GIF-debuten: "Vi går för tre poäng och den attityden måste vi ha hela vägen"

Mållöst, stundtals böljande, emellanåt stillastående och passivt.

Mötet mellan ÖSK och GIF Sundsvall går inte till historien som den mest sevärda och spektakulära. Men GIF-tränaren Tony Gustavsson hittade ljuspunkter.

– Det var en ganska ryckig match, bitvis visar båda lagen att bor mycket fotboll. Jag är nöjd med attityden i eget straffområde, offerviljan att ge sig in i allt som kan freda sitt eget mål. Det är jag allra mest nöjd med, säger han efter klubbens 13:e poäng efter 23 spelade matcher.

Peter Wilson hade ett par lägen, Omar Eddahri ett vasst och Johan Blomberg hade en avblåst boll i nätet.

– Jag är faktiskt också ganska nöjd med de chanser vi skapar, vi har tillräckligt många chanser för att skapa mål, säger Gustavsson som var halvhyfsat nöjd med poängen.

– Vi behöver tre poäng och vi går verkligen för det de sista fem minuterna, vi gick "all in" och den attityden måste vi ha hela vägen in. Det finns en kraft och tro i gruppen. Vi ska göra allt som står i vår makt för att rädda det allsvenskan kontraktet, säger han.