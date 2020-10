Gymnasieskola i Sundsvall stängd akut – elev smittad i covid-19: "Förebyggande åtgärd"

I tisdags förra veckan gick en elev hem efter att ha visat symptom som man inte visste var covid-19. Under onsdagen, en vecka senare, fick eleven provsvar som visade positivt resultat.

– Då beslutade vi att övergå till fjärrundervisning, säger Jon Ellrose.

Enligt rektorn på skolan ska information ha gått ut till elever, personal och vårdnadshavare vid 13-tiden under onsdagseftermiddagen. Därefter skickades eleverna hem under ordnade former.

Totalt handlar det om nära 260 elever och ett 30-tal i personalstyrkan som drabbas.

Rektorn ska själv ha kontaktat Hans Boman som är smittskyddsläkare i Region Västernorrland.

– Jag har varit i nära samråd med smittskyddsläkaren för att höra vad som gäller, säger Jon Ellrose.

I våras hade skolan fjärrundervisning, men har enligt rektorn haft öppet som vanligt under hösten med de rekommendationer som funnits.

Skolan kommer nu att hålla stängt och istället bedriva fjärrundervisning fram till på tisdag då det har gått två veckor, inkubationstiden, sedan den sjuka eleven senast var på skolan. Allt för att förhindra ett klusterutbrott av smittan.

– Vi vet inte omfattningen på skolan just nu, säger Jon Ellrose.

Enligt rektorn mår eleven under omständigheterna bra och har även innan provsvaren kom kunnat delta i skolarbetet genom fjärrundervisning. Han har själv vid flera tillfällen pratat med eleven.

– Värt att understryka är att vi har haft en väldigt låg sjukfrånvaro på skolan. Nu ville vi stämma i bäcken så fort vi fick information om det här för att kväsa spridningen då den börjat, säger Jon Ellrose.

Hur reagerade eleverna på beskedet?

– De var lugna och förstod att det här var en förbyggande åtgärd. Vi vet ju inte omfattningen, så de var lugna över beslutet. Sedan är det klart att vissa tycker det är tråkigt att de inte får gå på skolan som vanligt nu i några dagar, säger Jon Ellrose.

Skolan kommer nu att städas och i nästa vecka kommer skolledningen fatta ett nytt beslut om det går att öppna skolan igen.

– Då kommer vi att fatta ett nytt beslut om vad som kommer att gälla från onsdag och framgent. Det här är förebyggande av respekt för alla i regionen. Jag känner ett stort ansvar för alla elever och medarbetare. Ambitionen är nu att undvika ett stort klusterutbrott, vilket vi har varit förskonade från i regionen vad vi vet, och det är viktigt att vi inte bidrar till en sådan situation, säger Jon Ellrose.