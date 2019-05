Ett ben i varje land – dansaren Sofia Edstrand står på scen i England och pluggar till lärare i Sverige

Det är torsdag eftermiddag och Sofia Edstrand har just kommit hem till lägenheten i Stockholm. Hon har varit och pluggat matematik på Stockholms universitet, tanken är att i framtiden kunna jobba som lärare.

– Undervisning är något jag alltid tyckt om. Jag var tränare när jag höll på med gymnastik, så jag har hållit på med det sedan jag var ung. Nu pluggar jag för att kunna bli lärare och kombinera ämnena dans och matte.

De senaste fem och ett halvt åren har hennes största fokus varit danskompaniet Gracefool Collective. Ett turnerande sällskap, där hon tillsammans med tre andra jämnåriga tjejer uppträtt med egna föreställningar i fysisk teater, en blandning av dans och teater.

Sofia Edstrand har även i perioder varit tillbaka i Örnsköldsvik och undervisat i dans på gymnasiet på Nola och inom Kulturskolan.

– Det har varit kul att driva eget danskompani. Väldigt lärorikt, men också slitigt eftersom vi skött allt. Vi har skapat projekten, sökt pengarna och skött allt runt föreställningarna – ekonomi, bokföring, marknadsföring och bokningar.

– Ibland känns det som att vi har varit mer administratörer än dansare. Det är ju också osäkert ekonomiskt när man driver egna projekt. Att ha inkomsten säkrad i exempelvis sex månader framåt har känts som lång tid.

De senaste åren har de alla fyra funderat över hur länge till de ska orka.

– Det har varit rätt slitigt. Därför vill jag börja utbilda mig så att jag kan skaffa jobb och få en säker anställning, säger hon om lärarplanerna.

Sofia Edstrand är född och uppväxt i Kroksta strax utanför Örnsköldsvik. Efter Ängetskolan blev det Nolaskolan.

– Jag gick natur på gymnasiet och hade dans som valbar kurs. Annars var det matte och fysik som var roligast, språk tyckte jag inte var så kul.

Under hela skoltiden var gymnastik ett stort intresse. Hon började med barngymnastik redan när hon var sex år. När hon blev äldre blev det RG, rytmisk gymnastik.

– Det var stort fokus på gymnastiken då. Mycket träningar, träningsläger och tävlingar. I princip var det väl bara torsdagar som var lediga, som jag minns det.

– Det var absolut tufft, med en hög prestationsnivå. Men det var kul att träffa kompisar och jag är väldigt mycket en rutinmänniska, så det hjälpte mig nog mycket att sköta skolan. Jag fick mina rutiner för träning och skola.

Efter studenten 2008, en långresa i Sydostasien senare den hösten och jobb påföljande vår, var det dags att ta tag i saker och ting.

– Då visade mamma mig en annons. "Har du sett det här, du kanske ska prova?", sade hon. Det var en dansutbildning på folkhögskolan i Härnösand.

Sofia Edstrand gick på audition – och fick en plats.

– Det kändes lagom långt att flytta och det var ju bara ett år. Det var ett jättebra år, Danielle Dietz som startade utbildningen hade dansat med Norrdans, så det var höga krav men roligt. Hon var en jättebra lärare.

På folkhögskolan träffade Sofia Edstrand en annan tjej, Rebecka Holmberg. Efter året i Härnösand åkte de två tillsammans runt till skolor i Europa på audition.

Det slutade med att de båda hösten 2010 kom in på dansskola i Leeds, Northern School of Contemporary Dance. Efter tre år tog Sofia Edstrand sin kandidatexamen, Bachelor of Performing Art.

Och trots att hon inte var säker på att det var dans hon ville hålla på med, startade Sofia Edstrand tillsammans med Rebecka Holmberg, Kate Cox och Rachel Fullegar danskompaniet Gracefool Collective.

– Jag trivdes väldigt bra i Leeds och vi fyra ville göra något tillsammans. Sista året på skolan hade vi jobbat mycket med fysisk teater.

– Det tyckte vi var väldigt kul, då kunde man säga mycket mer från scenen än med bara dans. Så vi bildade Gracefool Collective – "gracefool" istället för "graceful" för vi ville inte bara vara allvarliga. Vi ville också ha glimten i ögat i våra föreställningar.

Efter att ha turnerat under hösten 2018, har de fyra tagit en paus från scenerna den här våren.

– Vi har inte bokat in något nu, men i höstas gjorde vi klart med en turné för hösten 2019. Det är vår senaste föreställning som är inbokad i England. Efter det får vi se hur det blir och hur vi känner.

Sofia Edstrand är svensk medborgare, men är skriven i Leeds och har bott i England sedan hösten 2010.

Storbritanniens pågående förhandlingar om att lämna EU och hur de slutar, kommer ge nya förutsättningar för svenskar som vill bo och arbeta i landet.

...hur ser framtiden ut, med Brexit och att du har ett ben i England och ett i Sverige?

– Det är ju ingen som vet vad som kommer att hända. Men jag har varit så pass länge i England att de nog inte kan slänga ut mig. Fast vi vet ju inte om de kommer att göra det svårt för EU-medborgare att stanna heller, genom att exempelvis sätta upp regler för hur mycket man måste tjäna eller något annat.

Om det går att stanna i Leeds, är det ditt förstaval då?

– Det är svårt att säga, jag har ju bott hela mitt vuxna liv i Leeds och England. Jag har trivts väldigt bra där, men jag tänker nog att jag vill bli gammal i Sverige. Hur det blir de närmaste åren, det håller jag öppet. Jag får se vad livet erbjuder.

Personligt / Sofia Kristina Lennartsdotter Edstrand

Född: 15 mars 1989

Familj: Mamma Maria

Bor: I hus i kollektiv i Leeds, England. Just nu i en andrahandslägenhet i Stockholm för studiernas skull.

Jobbar/Studerar: Läser matematik på Stockholms universitet och driver danskompaniet Gracefool Collective tillsammans med tre andra tjejer.

Intressen: Sticka, resa och laga mat

Senaste impulsköpet: "Jag är jättedålig på impulsköp, jag gör mest planerade inköp."

Kopplar av med: Läsa en bra bok

Alltid i kylskåpet: Tomatpuré

Aldrig i kylskåpet: Kalles kaviar

Älsklingsljud: Tystnaden

Så firar jag födelsedagen: "Jag vet inte, det har jag inte bestämt än."