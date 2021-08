Häggdångerbon Håkan, 78, cyklade 1,5 km för mobiltäckning – kopparnätet togs ner: "Möts av ständig nonchalans"

Fast telefoni och bredband via kopparnät har tidigare varit den klassiska analoga lösningen. Kopparnätet har utgjort den huvudsakliga uppkopplingsmöjligheten i landet, men innebär idag dyra driftskostnader för Telia. Därför är nu nedmonteringen av nätet i full gång.

Tanken är att kopparnätet ska ersättas med nya moderna lösningar. Det är här problem brukar uppstå, när den nya tekniken inte är på plats, och nätet redan har monterats ner. Under 2021 kommer Telia ta ner kopparnätet i 31 områden i Ångermanland, i Häggdånger togs det ned i mars i år.

78-åriga Håkan Larsson har ingen täckning på sin mobiltelefon i sin sommarstuga ute i Rödhålsmalen i Häggdånger. Därför har han knappt kunnat ringa till någon sedan nätet försvann.

Håkan blev erbjuden hemtelefoni via mobilnätet av Telia. För det betalar han 199 kronor i månaden.

– Det fungerade de första dagarna bara.

Om Håkan kan ringa – eller inte – beror på om det finns täckning.

– Jag vill kunna utnyttja telefonen dygnets alla 24 timmar. Jag kan ha förståelse för att saker och ting kan gå sönder, men då vill jag veta att felet kommer avhjälpas.

Totalt har Håkan felanmält hemtelefonen som går via mobilnätet ett tjugotal gånger i år till Telia.

– Jag möts av ständig nonchalans, säger han.

Under en period förra sommaren var Håkan helt utan telefon. Då var han tvungen att cykla 1,5 kilometer från stugan för att få täckning så att han kunde ringa och felanmäla hemtelefonen.

En situation som han menar var ohållbar. Håkan bestämde sig då för att ta saken i egna händer och köpte en telefon som han kunde ringa via wifi-uppkoppling.

Vid ett tillfälle blev han inlagd på sjukhus för kärlkramp. Då kunde han inte nå sin fru Lillemor, som inte äger en sådan telefon med wifi-uppkoppling som Håkan har.

– Det var jobbigt att inte kunna nå henne.

När Håkan blev inlagd på sjukhuset visste han inte hur länge han skulle bli kvar. Men det visade sig att han fick stanna i fem dagar.

– Under den perioden försökte hon att ringa till mig på hemtelefonen ett flertal gånger – men det gick inte.

Hur kände du när du inte kunde nå din fru?

– Jag var frustrerad och kände mig helt förtvivlad. Problemet är att Telia inte har kompetens eller förmåga att lösa det här.

Håkan anser att Telia har kopplat bort ett fungerande telefonnät och ersatt det med ett nät som inte har kapacitet att ersätta det gamla.

Magnus Limås är pressansvarig på Telia. Han berättar för Tidningen Ångermanland att Håkan snart kommer att bli kontaktad av personal på Telia som kommer att hjälpa honom.

Magnus Limås berättar att kunden har erbjudits en lösning med hemtelefoni via mobilnätet, i det här fallet via en router/mottagare som installeras i hemmet. Signalen går då via mobil teknik. Därför har Håkan fått en riktantenn monterad på fasaden, för att optimera mottagningen av mobilsignalen.

– Men det verkar som om telefonen inte är inkopplad på det sättet som var tänkt från början. Vi ska se över det och skapa en bild av vad som har hänt, säger Magnus och fortsätter:

–Kunden har fått en tjänst som inte används utifrån hur den från början var utformad. Därför tror jag att det har varit miss i kommunikationen.

Magnus Limås berättar att kunden fått fiber via stadsnätet i området inkopplat, men att kunden inte har något bredbands-abonnemang via stadsnätet. Det är av denna anledning som Telia inte har kunnat erbjuda IP-telefoni till honom.

Kunden menar att han har felsökt mer än 20 gånger, borde inte Telia ha uppmärksammat detta tidigare?

– Det beklagar vi. Nu tar vi nya tag och ser till att kunden får hjälp att använda lösningen så som den från början var tänkt, säger Magnus avslutningsvis.