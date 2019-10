Håkan fastnade i köerna på E4 – är kritisk mot omledningen av trafiken vid lastbilsolyckan: "Uselt skyltat"

Olyckan på E4 inträffade under natten mot fredagen. En lastbil välte i halkan och två andra stötte in i varandra. Det ledde till att E4 söder om Härnösand och norr om Timrå stängdes av under nästan tolv timmar. Först vid 13.30-tiden var vägen åter öppen för trafik.

En av de som fastnade i köerna till följd av olyckan är Håkan Eriksson och han riktar nu kritik mot skyltningen.

– Flera jag har pratat med under dagen satt fast i köerna. En klient skulle med flyget men missade det. De hade inte sett några skyltar om att det var avstängt. Många missade skylten i Sörberge när man körde norrut. De körde rakt fram och missade att köra Viksjövägen, 331:an. Det var en liten fjuttskylt bara, säger Håkan Eriksson.

Även skyltningen i Härnösand, på vägen tillbaka, är Håkan Eriksson kritisk mot.

– Enda utmärkningen fanns i Saltviksbacken, vilket skapade förvirring för de som skulle in till Härnösand. Folk som skulle in till stan trodde de skulle ta gamla vägen in till city.

Istället skulle en skylt om att E4 var avstängd på grund av en olycka ha stått vid utfarten till i Härnösand, i höjd med trafikljusen och Gulfmacken, tycker Håkan Eriksson.

– För det går att köra till höger på väg 331 vid Antjärn, säger han.

– När jag kom till Antjärn vid tio-tiden såg jag kön. Det var massor av bilar som fyllde på, säger han och berättar att han hittade en alternativ väg.

Även om Trafikverket och Trafikradion informerar om alternativa vägar och omledningar menar Håkan Eriksson att det inte var tillräckligt.

– Alla kanske inte lyssnar på P4, säger han.

Lennart Helsing, pressanvsvarig på Trafikverket Region Mitt, säger att det inte är Trafikverket som beslutar om omledning, dirigering och skyltning.

– Vår roll är att vi informerar om störningen via hemsidan och public service. Om vi blir ombedda att hjälpa till med skyltning så gör vi det. Det är polis och räddningstjänst som beslutar om omledning.

Han medger att det kan vara svårt för de som inte har lokalkännedom.

– Bor man i området hittar man en småvägar men att dirigera all trafik på sådana småvägar går inte. Då blir det stopp.

Enligt polisen har inga klagomål kommit in till dem angående skyltningen.

– Ingen har ringt till oss om det, säger Maria Linné, RLC-kommunikatör vid polisen.