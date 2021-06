Hallenius mål skickade GIF till uppehåll med seger i ryggen – här är betygen

Det blev en tajt och tillknäppt tillställning när GIF Sundsvall tog emot VSK på måndagskvällen, där den första halvleken inte precis var fullsmockad med målchanser.

Den första möjligheten kom visserligen redan i den femte minuten, när VSK-anfallaren Filip Tronêt nickade en inläggsfrispark strax över Davor Blazevics ribba. Med kvarten spelad fick Linus Hallenius Sundsvalls första läge efter en bra hörnvariant som lämnade anfallaren helt ensam – men utan att få träff på bollen.

Hallenius skulle dock få revansch en stund senare. På ett fint inlägg från Robert Lundström höll han sig framme och nickade in 1–0 via Anton Fagerströms vänstra stolpe, när han letat sig in i ytan bakom Jesper Merbom Adolfsson.

VSK var nära att replikera bara minuten efteråt när Filip Tronêt drog till direkt på ett inspel från Simon Johansson – men avslutet rakt på Davor Blazevic.

Tronêt var också den som fick den första halvlekens sista möjlighet, när han var nära att springa sig fri i en omställning. Men i stället för att kliva in och ta avslut höll han i, och serverade till slut Olle Edlund som avslutade utanför.

GIF Sundsvall kopplade ett spelmässigt grepp i början av den andra halvleken, men det var fortsatt snålt i målchanskolumnen. Flera gånger tog sig hemmalaget in i offensivt straffområde, men Anton Fagerström behövde sällan ingripa med något mer än rutinaktioner.

Knappt halvvägs in i den andra halvleken fick dock nyligen inbytte Justin Salmon ett jätteläge på nick för VSK, men Davor Blazevic sträckte ut fint och fick bollen till hörna. VSK följde upp med ytterligare två fina chanser, först på nick från Gustaf Lagerbielke och sen ett vänsteravslut från Simon Johansson, men ingen utdelning.

VSK började här koppla greppet och tryckte på för en kvittering. Filip Tronêt fick ett bra skottläge men missade mål, och dunkade handen i konstgräset i frustration.

På tilläggstid hade VSK dubbla lägen efter hörnor men blev i slutändan utan utdelning trots en massiv press i slutet, när GIF Sundsvall till slut tog hem alla tre poäng efter Linus Hallenius mål.

► GIF Sundsvall–Västerås SK 1–0 (1–0)

Målen: 1–0 (24) Linus Hallenius.

Domare: Enzo Vesprini.

Publik: 500.

► Statistiken

Avslut: 9–17.

Avslut på mål: 2–6.

Hörnor: 7–9.

Gula kort: 0–1.

► Betygen

Davor Blazevic 4

Gjorde sin – förmodligen – sista match för Giffarna. Hade inte särdeles mycket att göra i den första halvleken, mer i den andra. De avslut som han fick parera gjorde han säkert. Sprider ett lugn från sin målvaktspost som kommer bli saknat.

Niklas Dahlström 3

Gjorde det han skulle på ett bra sätt. Hade, likt övriga i backlinjen, rätt lite att göra defensivt i den första halvleken. Klev ut som ytterback i 4–4–2 mot slutet av matchen.

Alexander Blomqvist 3

Har blandat och gett under våren, men agerade säker sista utpost i backlinjen mot VSK.

Anton Eriksson 3

21-åringen har steg för steg blivit Giffarnas bäste mittback. Gjorde ytterligare en stabil match. Följsam, säker i positionsspelet och med förmågan att ta fram bollen i planen.

Robert Lundström (ut 77) 4

Prickade Hallenius panna med ett precist vänsterfotsinlägg, vilket gav 1–0. Kunde mycket väl ha assisterat Hallenius fler gånger än så. Märkbart hot på sin högerkant som saknades under hans skadefrånvaro.

Paya Pichkah 2

Blandade och gav i passningsspelet, framför allt i den första halvleken. Har en förmåga att blixtra till ibland, men behöver bli mer jämn i sina insatser, såväl under 90 minuter som över flera matcher.

Pontus Silfwer 3

Silfwer har varit Giffarnas kanske bästa spelare den senaste tiden och stod för en ny bra insats. Lyfte bland annat fram en djupledsboll som Hallenius kunde ha nätat på.

Jesper Carström (ut 14) spelade för kort tid för att betygsättas.

Fick chansen från start i Erik Anderssons skadefrånvaro – men tvingades utgå tidigt med en lårskada.

Dennis Olsson 3

Gör en fullt godkänd insats, som han brukar. Dock inte lika framträdande som han brukar och överglänstes av sin ytterbackskollega på andra kanten.

Linus Hallenius (ut 85) 3

Nickade in 1–0, hade lägen att göra fler mål och gjorde ett viktigt jobb i defensiven.

Pontus Engblom 3

Inget mål, men stod för kvalitet i länkspelet, såväl med fötterna som huvudet.

Avbytare:

Johan Bengtsson (in 14) 3

Fick hoppa in tidigt när Carström utgick. Klev in som den centrala anfallaren i ett tremannaanfall och stod som vanligt för en pigg insats. Kunde ha värderat bättre i några situationer. Klev på slutet ut som ytter i en 4–4–2-formation.

Övriga: Albin Palmlöf (in 77), Albin Ekström (in 85) spelade för kort tid för att betygsättas.

Spelade inte: Andreas Andersson (mv), Ludvig Nåvik och Teodor Stenshagen.

► Bäst på planen

Robert Lundström

Förhoppningarna var stora på Lundström när han vände hem i vintras. Har sedan fått stå tillbaka på grund av skada, men är nu tillbaka och börjar göra avtryck. Ett ständigt hot när Lundström kommer upp längs högerkanten.

► Nästa match

18 juli (13.00): AFC Eskilstuna–GIF Sundsvall (Tunavallen).