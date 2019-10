Hallenius målskytt när Apoel vann – obesegrade i ligan

Linus Hallenius lämnde GIF Sundsvall i somras för cypriotiska Apoel, och har hunnit med spel i både Europa Leauge, Champions Leauge och cypriotiska ligan med klubben.

– Personligen försöker jag bara jobba hårt varje dag. Jag har blivit andraalternativet som anfallare och får spela i princip varje match, men det är främst inhopp. Det är en lite ovan situation, berättade han om sin nya roll för Sundsvalls Tidning häromdagen.

Hittills har Apoel bara spelat tre matcher i serien, då laget har fått flytta matcher på grund av Europa Leauge-matcher och landslagsuppehåll.

På dessa tre har Linus Hallenius fått starta under två matcher, och nu gjort mål i båda. Under gårdagens match mot Doxa Katokopias var det just 31-åringen från Sundsvall som inledde målskyttet, i en match som sedermera slutade 2–0 till Apoel.

Det första målet kom i matchen mot Enosis i slutet av september.

På torsdag spelar Hallenius och hans Apoel match igen, denna gång i Europa Leauge mot Qarabag, i Ağdam, Azerbadzjan.