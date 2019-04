Barnmorskor erbjuds månadslön på 95 000 kronor för jobb i Sundvall: ”Sveriges bäst betalda sommaruppdrag”

Det är på uppdrag av Region Västernorrland som Bonliva söker aktivt efter barnmorskor och erbjudandet på 95 000 kronor är enligt uppgifter rekordstort för den här yrkeskategorin i länet.

Är 95 000 kronor ett högre erbjudande i jämförelse med andra regioner i landet?

– Ja, säger Lucas Dahl.

Timlönen är 550 kronor dagtid exklusive SKL-OB vilket motsvarar en daglön på ungefär 95 000 kronor i månaden.

”Det är Sveriges bäst betalda sommaruppdrag för barnmorskor” skriver Lucas Dahl för Bonlivas räkning i en Facebook-grupp för barnmorskor.

Han skriver också:

”Ersättningen inkluderar semesterersättning, men självklart kan den som önskar välja till exempelvis tjänstepension om 4,5 procent”

Region Västernorrland är i stort behov av barnmorskor, inte minst under sommaren.

– Oh ja, säger Marju Dahmoun, länsverksamhetschef för kvinnosjukvården i länet. Vi har fått in en del vikarier och stafetter, och tillsammans med befintlig personal har vi inlett en process för att lösa problematiken.

Marju Dahmoun berättar att de även kommer att sälja extra arbetspass till befintlig personal och på frågan vad de kommer att erbjuda dem svarar hon:

– Ett sommaravtal som alla andra verksamheter i regionen.

Men vad innebär det i kronor?

– Det vill jag inte gå ut och säga. Men det är bra ersättning, skulle du få det skulle du också vilja gå ut och jobba extra. Det handlar om ett antal gånger ordinarie lön.

Tycker du att 95 000 kronor är en skälig månadslön?

– Det är vad man betalar för stafetter för att få verksamheten att gå igång och för att folk ska få sina semestrar. Det är ungefär också de summorna som erbjuds till vår egen personal.

Jag förstår att ni måste säkerställa verksamheten, men är 95 000 kronor skäligt för att lösa situationen?

– Jag tycker att stafettberoendet är fruktansvärt. Men jag har en lite speciell verksamhet som inte minskar under sommaren utan under den perioden har vi högkonjunktur. Vi kan inte jämföra med oss andra enheter, som till exempel opererar mindre under sommaren. Förlossningsverksamheten är speciell, det är ju inte så att folk använder mer preventivmedel i oktober än vad de gör under andra tider på året.

Frågan igen, är det skäligt med 95 000 i månadslön?

– Jag tycker det är oskäliga summor som stafettverksamheten tar från verksamheten, därför borde den inte finnas överhuvudtaget. Men om 95 000 kronor är skäligt vill jag inte svara på som enskild person. Situationen är oönskvärd, och på sätt och vis oetisk också.