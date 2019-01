Ny influensatopp är att vänta – här är smittskyddsläkarens bästa råd

Antalet diagnostiserade fall av influensa har minskat något de senaste veckorna. I Västernorrland har totalt 188 fall rapporterats till och med vecka 3.

Spridningen av influensa har som förväntat planat ut sedan nyår och aktiviteten är sammantaget låg enligt Folkhälsomyndighetens senaste veckorapport. Under vecka 2 rapporterades 685 fall av influensa i Sverige, varav 683 fall influensa A och 2 fall influensa B.

Hans Boman uppmanar folk att hålla sig hemma om man blivit smittad.

– Och har man vänner och bekanta som känner sig sjuka är det ju ingen bra idé att besöka dem, säger han.

Influensafall rapporteras från hela landet men det är regionala skillnader, och incidensen var högst i Norrland under vecka 2. Under kommande veckor när många återgått till jobb och skola förväntas influensaaktiviteten öka. En topp kommer troligtvis att nås under februari.

– Lokalt kan influensan sprida sig rejält, säger Hans Boman.

Symtom vid förkylning:

► Rinnig snuva som efter några dagar kan bli tjock och gulgrön

► Huvudvärk

► Ont i halsen

► Hosta

► Nysningar

► Trötthet och lindrigare feber är vanligt

► Tryckkänsla över bihålorna och lockkänsla i öronen

Symtom på influensa:

► Du känner dig mycket sjuk eller matt.

► Du har ont i musklerna.

► Du har hög feber och huvudvärk.

► Du känner dig trött och frusen.

► Du har halsont och torrhosta.

► Du är snuvig.

► Du har röda ömmande ögon.

► Du har ont bakom bröstbenet.

Tips på hur man bäst kurerar sig:

► Drick så mycket som möjligt.

► Håll dig lugn och ligg gärna till sängs.

► Sov mycket.

► Undvik rökning och alkohol.

► Febernedsättande och smärtstillande medicin kan lindra om det behövs.

► Stanna inomhus tills sjukdomen gått över.

► Uppsök läkare om symtomen inte försvinner på en vecka.

Källa: Vårdguiden 1177

Information om influensa från Folkhälsomyndigheten:

Viruset finns framförallt i svalg och övre luftvägar vid influensa. Virus sprids som aerosol-, dropp- eller kontaktsmitta. Aerosol och droppar uppstår vid hosta eller nysning. Då kan viruspartiklar finnas kvar i luften en kortare tid men smittsamhet avtar snabbt med avståndet från den som hostat eller nyst. Vid aerosolsmitta krävs mindre virusmängd eftersom aerosoler lättare når nedre luftvägarna. Torr luft gynnar spridning via aerosol eftersom kall luft innehåller mindre fuktighet än varm och då kan partiklarna stanna i luften längre innan de faller till marken. Därför sprids influensa i Sverige huvudsakligen under den kalla årstiden. Smittsamheten börjar redan dygnet innan man får några symtom och är som högst när man är som sjukast. En tumregel är att man är smittsam så länge man har feber.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Du kan läsa mer om influensasmitta på 1177 Vårdguidens sida om influensa.