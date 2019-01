Ovanligt många katter i Västernorrland smittade av salmonella

Under förra veckan fick tog länsstyrelsen emot ett tiotal anmälningar som gällde just salmonellainfektioner hos katter. Det är ovanligt många, enligt länsveterinär Elin Hansson. Hon säger att det är ungefär lika många som kom in på hela förra vintern.

– Sedan årsskiftet tror jag vi fått in mellan 15 och 20 rapporterade fall, säger Elin Hansson.

En jämförelse kan göras med början av februari förra året. Då hade det kommit in tre konstaterade fall, men redan nu har alltså den siffran alltså femdubblats.

Symtomen för katter som smittats av salmonella kan visa sig på olika sätt.

– Ibland händer det att inget märks alls. Det vanligaste vi ser är att de får kräkningar och diarré. Sedan kan det bli ännu allvarligare infektioner än så, men det är ovanligt, säger Hansson.

Ofta blir katter smittade när de har varit och fångat småfåglar som bär på smittan, vilket gör att det kan vara svårt att skydda sina katter från smittan.

– Men om man har ett fågelbo ska man försöka hålla det så rent som möjligt. Ju färre fåglar som är smittade desto mindre risk finns det att smittan sprider sig vidare, säger Hansson.

Hon säger också att om man misstänker att katten blivit smittad så ska man ta den till veterinären så fort som möjligt.

På Statens Veterinärmedicinska Anstalt finns det råd och tips till den som matar fåglar, för att skydda både djur och människor från smitta.