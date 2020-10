Hammarstrand ska blir centrum för kälkåkare i Sverige – unika banan rustas upp

Under helgen samlades kälkåkarfantaster från hela landet i Hammarstrand, i Ragunda kommun några mil från gränsen till Medelpad, för att förbereda den lite bortglömda rodelbanan inför en vinter med nytt liv.

Pandemin har satt käppar i hjulet för kälkåkningsförbundet. Den vanliga träningsanläggningen i Lillehammer är bakom stängda gränser, och under vintern 2020 riskerade man att tappa de lovande ungdomar som finns.

– 2017 satsade vi stort på att få in nya ungdomar, till ungdoms-OS i år. Vi fick in tio ungdomar, sex stannade kvar och två av dem gick vidare till OS. Nu måste vi ha kvar dem vi fått in. Därför behövs Hammarstrandsbanan nu, säger Roberth Klarqvist.

Banan i Hammarstrand är unik i Sverige. Den erbjuder nämligen möjligheten att köra rodel, skeleton, bob och alpinrodel på samma ställe.

Nu ska breddverksamheten för alla aktiva i landet förläggas i Hammarstrand. Första lägret går av stapeln på nyårshelgen.

– Sedan kommer vi att köra på varje helg fram till mars, april någon gång, säger Anders Söderberg som var OS-deltagare i rodel 1994, 1998 och 2002, och under helgen agerar projektledare för renoveringen.

Han minns med värme tillbaka på ungdomen, som spenderades i Hammarstrand fyra veckor per år.

– Det var här vi samlades. På nyårsafton körde vi en tävling där man fick åka på allt utom rodlar. Då var hela hotellets inventarier ute i backarna.

– Det är helt perfekt att ha träningsläger här. Vi vet ju att hotellet finns, och så finns det stugor runtikring, så vi får plats.

En annan anledning till att Hammarstrand blir ett lyft för kälksporten är att åkarna kan få fler åk per år.

– Vi brukar åka till Lillehammer ungefär en gång i månaden på vinterhalvåret. Men där kostar också varje åk 250 kronor. Det blir stor skillnad. I Hammarstrand kan man nog få in 100 åk per år, och då ökar chanserna att lyckas.

Mio Farlqvist är landets yngsta skeletonåkare. Han började, som landets yngsta åkare någonsin, vid 12 års ålder. Nu är han 14 år och har uppnått det personliga rekordet om 113 kilometer i timmen - med huvudet först på en pulka en decimeter ovanför isen.

– Jag känner mig väldigt lugn när jag åker. Man måste fokusera så mycket, så det känns snarare som att det går väldigt sakta, säger han och förklarar varför han valt att spendera helgen i Jämtland, istället för hemma i Dalarna.

– Jag hoppas ju kunna använda den här banan väldigt mycket framöver. Men det behöver fixas lite med den, och om man ska använda någonting så får man vara med och hjälpa till först.

Joanna Lahovary Olsson var en av två svenska skeletonåkare i ungdoms-OS 2016. Hon bor i Stockholm, och kommer att pendla till Hammarstrand på vinterhelger – för adrenalinkickarnas skull.

– När jag rullade in här i byn så var väl känslan att det var ganska öde. Det verkar höra till sporten att banorna ska ligga på sådana här platser. Men det är mysigt också.

Så länge möjlighet till skeletonåkning erbjuds är hon nöjd.

– Jag tog en paus efter OS, men nu har jag funderat på hur jag kunde göra det, när jag tänker på spänningen och adrenalinkicken. Känslan när man kör den här sporten går inte att hitta någon annanstans.

Roger Strandberg var den enda jämtlänningen på plats i helgen. Han är uppväxt på banan, och körde både rodel och bob i ungdomen.

– Här körde man ju VM och EM-tävlingar under 1960, 1970 och 1980-talen. På 1990-talet började vi köra bob. Intresset har gått upp och ned hela tiden, men i början av 2000-talet gick det i stå.

Han tror att banan kan bli ett stort lyft för hela bygden.

– Bara nu när vi börjat prata om det så har jag fått massor av frågor av folk som vill komma hit och testa på. Och det är viktigt för hela sporten också. Vi måste ha en egen bana, annars kommer vi inte överleva.