Han fann kärleken i Sundsvall – startade företag tillsammans: "Vill ge svenskarna något annat"

2012 kom Chris Neighbors till Sundsvall för att studera på Mittuniversietet. Där träffade han Amanda – och de blev kära. Rötterna har han i södra Kalifornien där hans familj driver mexikansk restaurang.

– Vi gifte oss och flyttade dit men efter tre år kände Amanda att hon längtade hem. Jag ville bara att hon skulle vara lycklig och jag trivs här i Sundsvall, säger Chris Neighbors.

– Det kändes så långt hem, och jag hade bara två veckors semester så det var svårt att åka hem och hälsa på, säger Amanda Neighbors.

Chris Neighbors hade stora planer på att öppna en mexikansk restaurang i Sundsvall men när han gick till Arbetsförmedlingen för att få hjälp att starta eget blev han istället erbjuden ett jobb där. Senare bytte han jobb och blev digital marknadsförare på Mittmedia.

– Det kom saker i vägen för mina restaurangplaner hela tiden. Jag trivs med mitt jobb och kan inte öppna en restaurang nu så jag tänkte att det var en bra idé att sälja såser och salsa.

De lagar mycket mat hemma och när de kokade starka såser blev det ofta mycket över. De bjöd familj och vänner på sås – och fick beröm.

– Folk började undra var de kunde köpa såserna, säger Amanda Neighbors.

I mitten av januari lanserade de sin hemsida och nu säljer de fyra olika starka såser och en salsa under namnet El Chivo.

– Det är spanska och en lek med orden "The greatest of all times" som blir "goat" vilket betyder get på svenska, säger Chris Neighbors.

Under hösten har de planerat, gjort marknadsundersökningar och provlagat recepten med exakta mått för storkok.

– Det svåraste var att hitta ett kök att vara i, nu hyr vi in oss här hos "Macro Meals" någon gång i månaden. Det är dem vi kommer att tacka för en bra start om vi blir framgångsrika, säger Chris Neighbors.

Att koka sås tar cirka tolv timmar. Råvarorna ska hackas, rostas, kokas och hällas upp på flaska.

– Än så länge säljer vi via hemsidan och Facebook men förhoppningen är att våra produkter ska finnas i butiker framöver, de är godkända för det, säger Amanda Neighbors.

– På sikt kan det också bli kryddpaket för fajitas, enchiladas och fisktaco, vi sitter på många bra recept, säger Chris Neighbors med ett leende.