Hans kämpar vidare mot de stora jättarna: "Ska man utveckla, avveckla eller flytta butiken?"

1991 öppnade Hans Tolf en hobbybutik i en källarlokal på Affärsgatan i Kvissleby, ett stenkast från där butiken i dag ligger. Han var less på sitt dåvarande jobb som innebar mycket resande och jobb på somrarna.

– Jag kände ett sug att starta eget och satsade på ett hobbysortiment och blev återförsäljare för Panduro, säger han.

I början av 2004 bytte Hans Tolf lokal.

– Det blev ett lyft att lämna källaren, vi blev tillgängliga för fler. Dessutom kunde vi bredda oss och skylta på ett helt annat sätt.

Regnet duggar och butiken – som blivit som ett andra hem för Hans Tolf – ska strax öppna för dagen.

– Det är en frihet fast man är bunden, det är lite som att vara hemma och få främmande när kunderna kommer in. Jag ser det inte som ett arbete, jag brukar jämföra det med att vara bonde, det är ett levnadssätt, säger Hans Tolf.

Sortimentet har med tiden utökats med hantverk, inredning, presentartiklar, lösviktsprodukter som te och kaffe och ­annat smått och gott.

– Intresset för hobbymaterial har svängt mycket genom åren, det är ett smalt område. För 30 år sedan var det många vuxna som pysslade hemma på olika sätt med blomsterarrangemang och annat. Den marknaden är i princip borta, de som håller på i dag hittar andra inköpsvägar, säger Hans Tolf.

Hans Tolf upplever att konkurrenssituationen blir tuffare och tuffare.

– De stora kedjorna har breda sortiment och går in under de olika säsongerna och tar en bit av hobbysidan. Det är tråkigt, små butiker trängs bort och kedjorna tar över. Man kan säga att de stjäl lite av godbitarna från oss, vilket de förstås har all rätt att göra, säger han och fortsätter:

– Tankarna kring hur jag ska göra med butiken kommer och går hela tiden. Ska man utveckla, avveckla eller kanske flytta butiken? Jag vet inte, säger han.

Julhandeln är årets viktigaste säsong för butiken och den har precis dragit igång.

– Julen är en tradition som håller i sig, både stor och liten vill pynta och pyssla inför julen, säger Hans Tolf.