Här är bakslaget för våren – regn och snö i sikte för Medelpad: "Stora chanser till stora snömängder"

Vi har gått över till sommartid. Samtidigt kallstartade måndagen nya veckan.

Natten mot tisdag kommer varmare luft hit västerifrån – men.

– Det drar med sig ett lättare snöfall, säger Per Holmberg.

Under tisdagsmorgonen ska snöandet ha upphört. Därefter väntas olika nyanser av grått dominera dygnet.

– Det blir ganska blåsigt, säger Per Holmberg som uppger att dagstemperaturen håller sig kring fem-strecket.

Onsdagen bjuder, enligt honom, på "lite lugnare väder".

– Uppehåll och rätt soligt. I efterhand kan det komma in lite moln. Fortsatt ganska milt, fem-sex plusgrader.

Det finns ganska stora chanser till stora snömängder.

På torsdagen bedöms ett nederbördsområde passera Medelpad. I nuläget är det oklart ifall det handlar om regn, snö eller både och.

Som mest utlovas sju plusgrader.

– Sedan, någon gång under kvällen eller natten till fredag, drar ett lågtryck in med kalluft igen, säger Per Holmberg.

Just nu finns indikationer på ett riktigt vinterväder i veckoslutet.

– Det finns ganska stora chanser till stora snömängder, säger Per Holmberg.

Enligt prognosen finns inga tecken på någon ordentlig köldknäp – framöver får den som är utomhus sent eller tidigt hur som helst ställa in sig på en fortsatt kylig tid.

– Solen gör så pass mycket under den här årstiden för temperaturen på dagarna, säger Per Holmberg.

För vår – i strikt meteorologisk bemärkelse – ska dygnsmedeltemperaturen vara över nollan sju dagar i följd.

– Våren, definitionsmässigt, får vänta på sig ser det ut som, säger Per Holmberg.

I Medelpad har mars månad haft en högre dygnsmedeltemperatur för årstiden.

– Det har varit ungefär tre grader varmare än normalt hittills, säger Per Holmberg.