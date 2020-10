Här är motorbutiken i Sundsvall som slår rekord trots coronan – planerar för att växa: "Väldigt bra försäljning"

I april blev det klart att skoterbutiken Powersport Center skulle utöka sin verksamhet med försäljning av husbilar och husvagnar. Ett avtal undertecknades med Bergholm försäljning, som är återförsäljare i Sverige för bland annat Knaus, Weinsberg, Tabbert, CI och Rollerteam.

– I dag tar vi in 70 procent av intäkterna under vintern och 30 på sommaren. Därför har vi sökt ytterligare ett ben att stå på och det gör att vi kan jämna ut det till 50–50 när vi börjar sälja husvagnar och husbilar, sa vd:n Per Boström då.

Utfallet av satsningen har blivit lyckosam för Tomas Aronsson, som även äger ICA Kvantum i närheten tillsammans sin fru Linda.

– Vi har haft en väldigt bra försäljning under hela sommaren och säljer fortfarande fordon, säger Tomas Aronsson.

Vi börjar bli trångbodda och fortsätter det så här kan vi behöva se oss om efter större ytor

Hur mycket har hemmasemestrandet under coronakrisen spelat roll?

– Det är klart att det spelat in. Folk har valt att lägga pengar på husbilar och husvagnar när de semestrat i Sverige i år. Under vintern kommer många att ställa upp dem i fjällvärlden. Av kunderna är cirka 30 procent helt nya och det rör sig om många yngre personer men också medelålders. Vi har även sålt mindre husvagnar till äldre, som de använt när de besökt släktingar under sommaren.

Butiken har sålt ett 50-tal husvagnar och husbilar på fem månader. En rekordsiffra, enligt återförsäljaren.

"Under våra 32 år som grossist har ingen annan, som startat från noll, någonsin uppvisat ett sådant resultat på så kort tid", skriver Lars Bergholm, VD på Bergholm Försäljning i ett pressmeddelande.

Ett bra betyg.

– Det är roligt att de är nöjda med oss, säger Tomas Aronsson.

Omsättningen på försäljningen ligger på cirka 30 miljoner kronor.

– Vi var lite oroliga på grund av coronasituationen innan vi skulle sätta igång. Men det tog inte så lång tid innan allt rullade igång, säger Aronsson.

För knappt ett år sedan öppnade paret Tomas och Linda Aronsson sin skoterbutik i Nacksta.

– På ett år har vi nått en omsättning på 50 miljoner kronor och känner oss nöjda med första året. Nu går vi in i skotersäsongen och försäljningen ser bra ut där också, säger Aronsson.

Du känner ingen oro för coronapandemin?

– Nej, vi säljer många snöskotrar och vi ser ingen begränsning på grund av coronan, snarare tvärtom. Hur hemskt det än låter så passar våra produkter för pandemin och uppmaningarna om social distansering och hålla avstånd. Utmaningen är att komma åt fordon eftersom stora delar av Europa stått stilla.

Butiken har växt snabbt och Tomas Aronsson ser ett behov av större lokaler.

– Vi börjar bli trångbodda och fortsätter det så här kan vi behöva se oss om efter större ytor. Vi har börjat titta lite, men vi vill gärna ligga kvar i det här området, säger Tomas Aronsson.