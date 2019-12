Har arbetat med musik i över 20 år – trots att han blev utkickad från musikskolan: "Tråkigt att läsa noter"

Förutom heltidsarbetet på Sensus som nationell verksamhetsutvecklare inom musik, driver Magnus en musikstudio tillsammans med vännen Anders Svanberg.

– Vi kallar oss Spam Recording och håller till på Stornäset i det gamla behandlingshemmet. Vi tar de inspelningar vi hinner med, berättar Magnus.

Han föddes i Sundsvall, och var bara några år gammal när familjen flyttade till Västerås.

– Men när jag var fyra år flyttade vi till Alnö där jag växte upp. Det var bra där – ett lugnt område med många kompisar.

På mellanstadiet började han spela gitarr i kommunala musikskolan. Men i sexan blev han utkickad.

– Jag gillade inte att öva, och tyckte att det var tråkigt att spela efter noter, förklarar Magnus.

Men när han fick en elgitarr i sjuan och började spela tillsammans med kompisen Olle Melkerhed – som hade fått en bas – väcktes musikintresset igen.

Efter högstadiet gick han tre år på musikgymnasiet i Härnösand, och därefter gick färden till Stockholm där han gick en ettårig musiklinje på folkhögskola.

Parallellt med skolan hade han olika ströjobb.

– Jag har faktiskt jobbat ända sedan jag var elva år. Då sålde jag tidningar på söndagarna, berättar han.

Han stannade kvar i Stockholm i några år, men sedan började tanken på att vidareutbilda sig gro.

1992 flyttade han till Boston, USA, och gick en tvåårig musikutbildning på Berklee College.

– Det var superkul och extremt lärorikt på många sätt.

När han åkte till USA var tanken att bli rockstjärna och stå längst fram på scenen.

– Men när jag for därifrån hade jag insett att jag var bättre på att vara spindeln i nätet – den som håller sig i bakgrunden och ser till att spelningarna blir bra, säger Magnus.

Efter Amerika-vistelsen hade han tänkt flytta tillbaka till Stockholm – men blev kvar i Sundsvall.

– 1994 stegade jag in på kommunala musikskolan och sade att de behövde mig. Det slutade med att jag fick jobb som elgitarr- och ensemblelärare, berättar Magnus.

Parallellt vikarierade han som musiklärare på olika skolor, och han började hålla kvällskurser inom TBV.

Våren 1996 slutade personen som ansvarade för TBV:s musikverksamhet, och Magnus fick jobbet.

2001 kom kärleken in i hans liv.

– Jag och Maria träffades på nätet. Hon är från Slovakien och det var kärlek vid första tangenttrycket, berättar Magnus.

Maria pluggade i Bryssel och bjöd dit Magnus.

– Och sedan dess har vi hängt ihop. Maria flyttade hit 2005, berättar Magnus.

Två år senare gifte de sig – två gånger.

– Först borgerligt i Sundsvall med Pernilla Berg som vigselförrättare, och sedan i kyrkan i Slovakien, förklarar Magnus.

Paret är bosatt i Ankarsvik, där de delar sitt hus med labradoren Pivo och katterna Kubo, Heffner och Tussan.

– Vi trivs jättebra där, säger Magnus.

I sin roll som nationell verksamhetsutvecklare, jobbar han mot ett 50-tal personer runt om i landet som sysslar med musik i Sensus regi.

– Min uppgift är att samordna och komma på aktiviteter som kan vara bra för så många som möjligt, förklarar han.

Det blir också en del jobb i musikstudion, och Magnus är dessutom medlem i bandet Shady Town.

– Vi har släppt en del låtar på Spotify, men just nu ligger bandet på is, säger Magnus.

50-årsdagen har han redan firat.

– Jag och två jämnåriga kompisar hade en gemensam 150-årsfest i oktober. På min födelsedag kommer jag att vara i Slovakien, så vi får se om jag blir firad där också.

Om Magnus:

Namn: Magnus Pejlert.

Fyller: 50 år den 30 december.

Bor: I hus i Ankarsvik.

Gör: Verksamhetsutvecklare på Sensus, musiker, ljudtekniker och producent.

Familj: Hustrun Maria, föräldrarna Hans och Anita samt systern Jennie med familj.

Intressen: "Förutom musik gillar jag att resa."

Om att fylla 50: "Det känns bra – den enda ålderskris jag haft var när jag fyllde 25 år."

Firar: "Har redan haft en stor 150-årsfest med två kompisar, födelsedagen tillbringar jag i Slovakien."

Favoritmat: Indiskt.

Favoritdryck: Vatten och rött vin.

Lyssnar på: "Eftersom jag blir ganska mättad på musik genom jobbet, lyssnar jag mer på poddar och ljudböcker.

Lyssnar på just nu: Boken "The name of the wind" av Patrick Rothfuss.

Favoritbok: "Liftarens guide till galaxen" av Douglas Adams.

Ser på tv: "Jag ser nästan aldrig på tv. Om jag tittar är det på nyheterna och någon ishockeymatch."

Varvar ner: "Med en långpromenad med Pivo."

Beundransvärd person: Greta Thunberg.

Alltid i kylskåpet: Ost.

Drömresmål: "Tokyo vore häftigt – jag gillar att stadsturista."

Dold talang: "Jag kan applådera med en hand."