Här bryter Torines intervjun för att tysta NHC Arena – berättar om förberedelserna inför SHL: "Saker som måste göras"

Timrå IK håller på att förbereda sig inför comebacken i SHL. Senast klubben befann sig i svensk hockeys finrum var under säsongen 2018/19 men åkte då ur ligan direkt. Under måndagen klev Timrå IK ut på is för första gången efter uppflyttningen och i ST-sportens livesändning berättade klubbens sportchef Kent "Nubben" Norberg att målsättningen är betydligt högre denna gång – nämligen en slutspelsplats.

– Förra gången vi gick upp hade vi en jäkla enkel målsättning om att vinna sista matchen. I år har vi en helt annan målsättning och ett helt annat lag, då måste vi också våga tro på att det är dit vi ska. Då är jag jättenöjd när vi kommer dit, sa TIK:s sportchef Kent "Nubben" Norberg i ST-sportens livesändning.

För drygt 14 månader sedan tillträdde TIK:s nye klubbchef Jonas Torines. Trots avancemanget till SHL, efter vinst mot Björklöven, har coronaåret präglat klubben hårt och Torines berättar glatt om arbetet bakom.

– Vi är ett lag som gör det här, det är många timmar som läggs på kontoret och människor där inne som lever för det här dag in och dag ut. Människor som gör allt för Timrå IK. Det är därför jag tror, öppet och ärligt, att det här kommer funka för A-laget. Att vi kommer att hålla oss kvar i SHL, berättar Torines i livesändningen och fortsätter:

– Jag är så klart jättestolt. Allt ifrån A-lag till kontoret till människor runt omkring det här. Vilket jobb som faktiskt ligger bakom. Det är ren stolthet. Man vet vad som väntar framåt. Den är med en storrespekt vi går in och vi vet att det kommer krävas hårt arbete.

Att förberedelserna inför SHL är många går inte obemärkt förbi. Mitt under ST-sportens livesändning tvingades Torines bryta intervjun för att gå och tysta borrmaskinen.

– Ska vi se om vi kan få Svedlund att sluta borra?, sa klubbchefen innan han kom tillbaka och fortsatte berätta om förberedelserna:

– Från SHL har vi fått så kallat "skallkrav", saker som måste göras. Nu har inte vi så mycket som behöver göras men det är några småsaker. Vi har lite utrymmen som har varit lite outnyttjat, så vi håller på att bygga ett nytt gym. Även om det inte blir det största men ett väldigt långsmalt gym här bakom. Ett nytt domarrum och så vidare. Sedan lägger vi färg så det ser så fräscht som möjligt ut här när folk kommer tillbaka.

Avslutningsvis, vad ser du fram emot mest inför den här säsongen?

– Att få in publik här. Och att juniorer och ungdomar får börja spela ishockey igen på matchnivå. Jag tror det är jätteviktigt för idrotten överlag att vi kommer igång igen. Vi har ett stort ansvar och det gäller att vi ser till att vi kommer igång nu, avslutar Timrå IK:s sportchef Jonas Torines.

Se när Timrå IK för första gången klev ut på is som SHL-lag efter uppflyttningen.