Här förskönas ekonomin på egna sajten – Sundsvallsbon Max om sin upptäckt: "Intryck av guld och gröna skogar"

Sundsvall är sedan ett antal år tillbaka ny hemort för Max Engstrand.

Besparingar som drabbar barn och unga samt en jättelik investering i en logistikpark i Petersvik har fått honom att försöka sätta sig in i den ekonomiska situationen.

– Jag hade tänkt att mina barn ska växa upp och skapa sig en framtid här. Jag undrar hur det ska bli, säger Max Engstrand.

Häromveckan surfade han in på kommunens hemsida.

Efter att ha klickat in sig på kommunfakta och vidare under ekonomi gick följande att läsa: "Under de senaste fem åren haft kommunen haft ett positivt resultat."

Uppgiften stämmer inte.

– Man får intrycket av guld och gröna skogar i kommunens ekonomi. Jag tyckte det var så konstigt just med tanke på att jag visste att det skulle sparas 300 miljoner kronor de närmsta åren, säger Max Engstrand.

I själva verket visade hela kommunen röda siffror både 2019 och 2018 – däremot var resultaten under 2015_2017 positiva.

– Den här sajten är skattefinansierad. Det som står där måste vara korrekt. Annars är det en kraftig brist i samhällskontraktet, säger Max Engstrand.

I ett mejl bekräftar Örjan Folkesson, ekonomidirektör på kommunen, felaktigheten.

"Det ska ändras för det är inte ett korrekt påstående. Mer än så finns inte att kommentera", skriver han.

Sidan var senast ändrad den 4 januari i år. Formuleringen försvann kort efter att ST hört av sig.

"Det är högst olyckligt att en mening har missats att uppdateras i ett dokument där alla siffror för övrigt varit korrekta. Meningen togs bort så snart vi fick kännedom om att den hade missats. Vi har i övrigt varit tydliga med kommunikationen om kommunens ekonomi och att det nu genomförs både besparingsförslag och satsningar som ett led i att säkra den gemensamma välfärden framåt", skriver Jenny Persson, kommunikationsdirektör på kommunen, i ett skriftligt uttalande.