Här hanteras miljontals paket – trycket i Birstas terminal ökar fram till jul: "De anställda plockar fram sina posthjärtan"

Den väntade paket-peaken startade med "Black friday" och beräknas hålla i sig fram till jul. För att klara av årets mest hektiska månad utökar Birstas paketterminal sin personalstyrka med tio personer.

Redan klockan tre på natten, en timme innan ordinarie tid, börjar första skiftet att sortera paketen som anländer i lastbilar från de stora paketterminalerna i Stockholm, Göteborg och Malmö.

När vi gör intervjun har över 8000 paket sorterats före klockan nio på förmiddagen.

Ett normalt dygn passerar cirka 13 000 paket genom terminalen och vidare till utlämningsställen runt om i hela Västernorrland.

– Vi vet att det ökar till ungefär 18 000 paket per dygn fram till jul, säger Mats Nygren, produktionschef.

Personalen är väl medveten om den hektiska tiden och ställer upp för varandra.

– Det är en tuff period och vi märker att de anställda plockar fram sina posthjärtan för att paketen ska komma fram i tid, säger Mats Nygren.

Hur tänker ni om Postnords rykte?

– Det är jättetråkigt, vi jobbar på att vända på det och vårt mål är att alla paket ska komma fram i tid, men det finns parametrar som vi inte rår på. Det kan vara väder och väglag som kan leda till förseningar, säger Mats Nygren.

– Många säger att det var bättre förr, men det är samma företag och samma människor som gör jobbet i dag. Vi ser att pakethanteringen ökar och det visar att man har förtroende för oss, säger John Jonsson.

Likt tomtens leksakstillverkning på löpande band ska alla paket (utom de som är för tunga, skrymmande eller har en form som gör att de kan rulla av) upp på sorteringsmaskinens band. Där vägs de och mäts digitalt och åker vidare till rätt plats. Där tippas de av och fångas upp, i det här fallet av William Gode. Han skannar streckkoden och lägger paketet i rätt bur, för hand.

Terminalen är uppbyggd i tre flyglar, den ena för stora skrymmande paket som mottagaren får hämta själv i utlämningen. I den andra flygeln sorteras de övriga paketen och i den tredje hämtas burarna som är fyllda med paket och de packas in i skåp- och lastbilar som går ut till butiker och paketombuden.

– De har det tufft, vi vädjar att de som beställt paket hämtar dem så fort de kan, säger John Jonsson.

Vad tror ni om pakethanteringen i framtiden?

– Det bara ökar och ökar som det ser ut nu, tidigare märktes en tydlig minskning under industrisemestrarna, men nu klickar folk hem nya badtofflor från stranden, säger Mats Nygren.

Hur arbetar Postnord med miljöfrågor?

– Vi maximerar transporterna och är mer noggrann när burarna packas. Koncernen har minskat koldioxidutsläppen med 35 procent sedan 2009, tack vare att vi har bytt till grön el, har en ökad andel förnybar bränsle i fordonen och har flyttat ihop olika verksamheter till gemensamma lokaler. Samtidigt som pakethanteringen har ökat, säger Mats Nygren.

Paketfakta:

Sverige: Normalt hanteras cirka 450 000 paket per dygn. Under december ökar det till cirka 600 000. Dygnet efter Black friday i år skickades 950 000 paket, samma dygn i fjol hanterades 870 000 paket, det är en ökning med 80 000 paket.

Sundsvall: Normalt hanteras cirka 13 000 paket per dygn. Under december ökar det till cirka 18 000. Dygnet efter Black friday hanterades 21 000 paket. Den totala mängden under 2018 landade på 2 935 183 paket. Prognosen 2019 kommer snudda 3 miljonersträcket.