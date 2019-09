Här har hösten kommit i Medelpad – risk för minusgrader innan brittisk värme gör snabbvisit: "Rätt varm luft"

Det blev en kallstart på veckan, milt sagt.

Hösttemperaturer – det vill säga dygnsmedeltemperatur under tio grader fem dygn i följd – har uppmätts på flera håll. Undantag går emellertid att hitta längs kusten, enligt Per Holmberg.

– Annars ser det ut som hela Medelpad har fått höst.

Trots mestadels sol tros torsdagen inte klättra över tio-strecket. Och slutet på veckan fortsätter i samma kyliga spår.

– Det finns risk att det kan bli minusgrader under natten mot fredag, säger Per Holmberg.

Under fredagen är det bara att ställa in sig på som mest fyra till sju plusgrader.

– På förmiddagen eller mitt på dagen drar regn in som berör hela länet under eftermiddag och kväll, säger Per Holmberg och fortsätter:

– Rätt varm luft kommer in i samband med ett regnet passerar.

Varmluften vänder tillbaka när den kommer norrut

Just nu verkar lördagen inte bli rena ramma solskenshistorian – trots varmluft som härrör från de brittiska öarna.

– Det ser inte ut att nå sin fulla styrka i Medelpad, säger Per Holmberg.

Anledningen? Kompakt molnighet.

– Det håller nere temperaturen, säger Per Holmberg, som räknar med 15-16 plusgrader.

En brasklapp finns dock att slänga in i prognosen, enligt honom.

– Det är troligast att det blir soligare ju längre söderut man befinner sig. Frågan är var den gränsen kommer att gå då det trots allt är några dagar kvar.

I vilket fall är det inte läge att packa ner höstjackan. Redan på söndag kommer vändningen.

– Varmluften vänder tillbaka när den kommer norrut, säger Per Holmberg.

Han fortsätter:

– Kallare luft kommer ner igen och det ser ut att bli uppehållsväder och runt tio grader.

Nästa vecka spås liknande förutsättningar som under söndagen.

– Inte så där jättevarmt. Dagstemperaturen kan åka upp till 14-15 om det blir sol, säger Per Holmberg.