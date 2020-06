Här kraschade bilen – närmaste grannen beskriver platsen som olycksdrabbad: "Kurvan är lite lömsk"

Peter Nilsson har bott i 20 år i sitt hus vid väg 548 strax väster om Sörforsvallens fotbollsplan. Han vittnar om att det vid flera tillfällen har skett olyckor på platsen.

– Kurvan är lite lömsk och speciellt vintertid brukar det ske olyckor här. Det ser man också på broräcket, säger han och pekar mot den lilla bron som går över Linån.

På platsen för den tragiska dödsolyckan syns bromsspår som börjar cirka hundra meter innan bron och sedan fortsätter det med kraftiga skrapmärken i diket. Precis innan bron går det en liten skogsväg och på andra sidan är det flera träd som är avskavda eller knäckta och under räddnings/bärgningsarbetet har också ett antal träd sågats av för att möjliggöra insatsen."

Peter Nilsson diskuterar händelseförloppet med några andra personer som stannat till på platsen. De konstaterar snabbt att det måste ha varit en hemsk upplevelse för de som färdades i fordonet – men vad som egentligen hänt kan de bara spekulera i.

– Man vet ju inte vad som skett, men det är mycket djur här i området och det kan vara en orsak, säger Peter Nilsson.

Han berättar att det under söndagskvällen var flera som samlades på platsen för att tända ett ljus eller lägga ner blommor. De flesta var ungdomar och Peter Nilsson förklarar att stämningen var lågmäld.

– Det var nog chockade allihopa, säger han.

Peter Nilsson förklarar att det även var två, som han uppfattade det, präster på plats under söndagskvällen. Även under måndagsmorgonen kom det många till olycksplatsen för att lägga ner en blomma och försöka sätta sig in i vad som egentligen hände på väg 548 under natten mot söndag. Vid den svåra kraschen miste fyra unga pojkar livet och de två övriga som var med i bilen vårdas på sjukhus med allvarliga skador.