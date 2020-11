Har saknats senaste matcherna – i kväll kan Timråbacken vara tillbaka

► Matchen

Onsdag 11 november: Almtuna IS–Timrå IK, 19.00 (Upplands Bilforum Arena)

► Läget i laget

Albin Carlson har missat de två senaste matcherna men tränade under tisdagen och är tillgänglig för match.

Jonathan Dahlén är tillbaka från Karjala Cup med Tre Kronor och är därmed också tillgänglig.

Alla andra spelare är också friska och krya.

► Tränarsnack

Fredrik Andersson, huvudtränare:

"Vi har spelat bra och är i en bra form. Konsten nu är att inte bli bekväm och vi måste vara ödmjuka inför varje match, då vi hela tiden möter bra motstånd. Det som är grejen – då vi vet vad vi ska göra på banan och spelar bra i vårt grundspel – är att arbetsinsatsen måste vara lite bättre än motståndarens varje match. Det är det som gör skillnad på om vi vinner en match eller inte, vi kan inte gå in till 75–80 procent och det är något vi trycker mycket på nu", säger Andersson och fortsätter:

"Vi har en fantastisk grupp härinne med en riktigt bra stämning och det är jätteroligt att vara här på träningen varje dag och driva gruppen som fungerar riktigt bra tillsammans just nu".

Hur mycket kittlar det att kunna ta tio raka segrar, för det är ju inte direkt vanligt att sådant sker

"Det är inte vanligt och vi kommer att göra allt för att ta tionde raka. Vi vill så klart vinna alla matcher och Almtuna är ingen lätt uppgift. Mötet senast var tajt och nu när vi möter dem bort lär de steppa upp ännu mer. Vi måste vara jäkligt noggranna i spelet med pucken och ta oss in på insidan och ta de här kampmomenten framför mål".

Ni fortsätter att köra hårt på träningarna, så även i dag (tisdag) trots det täta matchandet?

"Så är det. Vi har filosofin att vara som bäst i mars-april och då måste man våga träna och det är därför vi tränar hårt och intensivt nu trots många matcher. Sedan har vi en period med fyra–fem dagar till match och då blir et tuffare träning i ett par veckor vilket passar oss riktigt bra, då kan vi bygga på framför allt i gymmet och vara riktigt fräscha".

► Notera att...

... När Timrå och Almtuna möttes för tio dagar sedan vann Timrå enkelt med 4–0.

... Förre Timråkaptenen Emil Berglund leder Almtunas interna poängliga med sina tio poäng.

... Almtuna har seriens bästa penalty kill och har släppt in sju mål på 45 tillfällen. Timrå har släppt in lika många mål i numerärt underläge, men på 44 tillfällen.

► Så följer du matchen

På tv via C more, eller vår liverapport på ST.nu.

► Nästa match

Fredag 13 november: Timrå IK–Väsby Hockey 19.00 (NHC Arena)