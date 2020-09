Här tar Sundsvallsrektorn ton i Idol – Anders Bagge: "Jag är kär i dig"

Den här veckan visar programmet Idol hur det såg ut i Sundsvall när auditionturnén kom till stan i mars.

Bland alla förväntansfulla deltagare kunde vi se Skvaderns gymnasiums rektor, Trevor Fischer, som med gitarren i hand försökte charma juryn.

Och gensvaret lät inte vänta på sig.

– Du är väldigt charmig och jag blev imponerad av rapgrejen, säger jurymedlemmen Kishti Tomita i programmet.

Hennes jurykollega Anders Bagge stämmer in.

– Jag är kär i dig, säger han.

I Rihannas låt "I love the way you lie" blandar Sundsvallsrektorn både rap och sång, men trots Anders Bagges förälskade blick, blev det ingen guldbiljett.

Hej Trevor, hur var det att se sig själv på tv?

– Det var jätteroligt. Vi satt alla bänkade och jag hade min mamma i USA med på videolänk. Det var viktigt för mig att hon fick se, och hon var stolt.

Varför ställde du upp i Idol?

– Min dotter Olivia har inte hunnit fylla 16, vilket man måste vara för att få delta, så jag sa att vi kan gå dit tillsammans så får hon uppleva hur det är, som förberedelse inför nästa år – om hon vill söka då. Jag hade också sällskap av Jon Ellrose, rektor på NTI- gymnasiet som också sjöng. Det var en kul grej.

Hur var det att vara med?

– Det var en rolig erfarenhet i livet. Jag gick "all in" faktiskt, det var lite euforiskt att stå framför juryn, och det hade jag inte förväntat mig. Man kan säga att jag checkade av en punkt på min bucket list.

Du fick stöd av din dotter Olivia som i programmet sa att hon levde ut sina egna musikdrömmar genom dig. Vad tror du om hennes chanser nästa år?

– Om det är en sak jag vill pränta in i mina barn så är det: Våga, våga, våga! Man får aldrig vara rädd att försöka om det handlar om någonting man verkligen vill. Om du kastar dig ut i livet så kan saker hända. Gör du det inte så händer ingenting.

Kan du se dig själv fylla ut globen?

– Absolut – om det handlar om en föreläsning. Men att stå på scenen och sjunga sparar jag till ungdomar som är duktiga, och som har tiden som krävs för att träna. Den har inte jag. Men vem vet, kanske i framtiden.

TV: Så här såg det ut när Sundsvallsrektorn Trevor Fischer sökte till Idol

(Idol, avsnitt 9, sändes tisdagen den 1 september kl. 20:00 på TV4 och TV4 Play.)