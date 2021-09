Här var ung olagligt placerad i över tre år – svidande kritik mot Sundsvalls kommun: "Allvarligt och anmärkningsvärt"

Fallet med den unga kvinnan är det senaste exemplet på missförhållanden som rör vårdbolaget Västernorrland Utveckling och Omvårdnad, VUO i Timrå, och flera kommuner i länet.

Efter en granskning har vårdinspektionen IVO konstaterat att Timråföretaget , VUO utan tillstånd drivit sju boenden där de på uppdrag av kommuner vårdat hemlösa, psykiskt sjuka och missbrukare.

Sundsvalls kommun tillhör de som varit kund hos bolaget och nu pågår en intern utredning hur det kunnat ske.

– Det som inträffat är ytterst allvarligt och vi håller nu på att utreda hur det kunnat inträffa i den omfattning som skett. Vi vill försäkra oss om att det inte kan inträffa igen, säger Annika Eriksson som är tillförordnad förvaltningschef vid vård- och omsorgsförvaltningen.

Ett av de kritiserade boenden som kommunen utnyttjat för placeringar är Malmgården i centrala Sundsvall. Trots att IVO 2018 avslog Timråföretagets ansökan om att få driva boende har en ung kvinna med psykiska besvär varit placerad på det otillåtna boendet i mer än tre år. Hon har bott där trots att IVO bedömde att bolagets företrädare var olämplig och att det saknades förutsättningar för vårdföretaget att driva verksamheten med god kvalitet.

När den unga kvinnan flyttade in i mars 2017 uppgav dock vårdföretaget, enligt Sundsvalls kommun, att man ansökt om tillstånd men inte fått det slutgiltiga beslutet. Kommunen uppger också att de fått uppfattningen att skulle vara ok att kvinnan flyttade in ändå i avvaktan på beslut.

"Det stämmer att vi olyckligtvis lämnade felaktig information angående IVO:s övergångsbestämmelser", uppger Timråföretagets vd, Christian Blomberg, i ett mail till ST.

Vad som sedan sker är anmärkningsvärt. I oktober 2018 - ett och ett halvt år efter att den unga kvinnan flyttat in - avslår sedan IVO bolagets ansökan.

Först när Sundsvalls kommun förra hösten, 2020 kontrollerar med IVO står det klart att boendet aldrig - under de tre och ett halvt år kvinnan vistades där - var en tillåten verksamhet. Enligt kommunen berättade Timråföretaget VUO aldrig att man fått avslag och kommunen frågade inte heller.

Sundsvalls kommun hävdar att man förts bakom ljuset, vilket Timråföretaget förnekar, men IVO är ändå mycket skarp i den kritik man riktar mot kommunen. Det fanns inget tillstånd när kvinnan placerades på boendet och några kontroller med IVO gjordes inte på flera år.

IVO skriver att de finner det allvarligt och anmärkningsvärt, och även om informationen från vårdbolaget skulle ha varit missvisande så är det ytterst kommunens ansvar att kontrollera.

– Kritiken är berättigad och vi har brustit från kommunens sida, säger Renée Holmberg som är enhetschef vid kommunens omsorgsförvaltning. Vi har godtagit muntlig information utan att kontrollera med IVO hur det verkligen förhåller sig. Vi har sett över våra rutiner och numera ska vi alltid kontrollera att de boenden vi använder har tillstånd att bedriva den verksamhet vi efterfrågar.

Att bolaget som driver verksamheten lämnat information som visat sig vara missvisande fråntar inte kommunen dess ansvar

Vad säger då Timråföretaget VUO? Underrättade de Sundsvalls kommun om avslaget? I så fall när?

"Det vet jag inte med säkerhet men det har förts en muntlig dialog kring verksamheten och dess förutsättningar. Kommunen har alltid möjlighet att kolla med IVO vilka verksamheter som har tillstånd", uppger Blomberg i sitt mail.

Malmgården har nu stängts efter att IVO granskat flera av Timråföretagets så kallade stödboenden. Två stängdes i vintras och i förra veckan fattade IVO det formella att ytterligare fem; Skräddargården, Sörgården, Granmogården, Hammargården och Junigården bedrivit verksamhet i strid mot lagen. Även Forsagården i Torpshammar är under granskning men i det fallet har inget beslut ännu fattats.

Sundsvalls kommun granskas också avseende placeringar i två av Timråföretagets övriga boenden. Vidare granskas sju kommuner som gjort placeringar hos VUO. Det är Ånge, Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Umeå, Piteå och Vilhelmina kommuner. Det uppger enhetschefen vid IVO, Pia Karlsson.

IVO har också polisanmält Timråföretaget för att de yrkesmässigt utan tillstånd drivit boendena.