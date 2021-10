Hardegård & Co – här är de 21 SHL-profilerna med koppling till Timrå IK

► Djurgårdens IF

Niklas Svedberg: Målvakten kom till Timrå IK inför senaste SHL-säsongen. Förväntningarna var stora men 32-åringen fick det tufft och lämnade när laget åkte ur igen. Har sedan dess spelat i Djurgårdens IF och inleder i höst den tredje säsongen med klubben.

Marcus Högström: Har spelat 32 seriematcher för Timrå IK, när han under säsongen 2010/11 spelade två på lån i klubben och därefter gjorde 30 matcher säsongen efter innan han i januari 2012 skrev på för Malmö. Har sedan dess varit i bland annat Asplöven, moderklubben Svegs IK i division 2(!), Djurgården och hunnit med en sväng i KHL med Spartak Moskva och en vända i AHL med Stockton Heat – innan han inför 2019 vände tillbaka till Djurgården igen. I höst påbörjar han sin tredje raka säsong i klubben, samtliga som assisterande kapten.

Ludvig Rensfeldt: Likt Svedberg anslöt centern Rensfeldt inför SHL-säsongen – och precis som för många andra blev det bara ett år i klubben. Gick säsongen efter till Örebro Hockey, där han nu spenderat två raka säsonger. Men i höst byter 29-åringen från Gävle gnällbältet mot huvudstaden och spelar med Djurgården.

► Frölunda HC

Max Friberg: En liten, men naggande god högerskytt från Skövde. Gjorde två helt okej säsonger i Timrå IK innan flyttlasset gick över Atlanten. Har sex NHL-matcher med Anaheim på sin meritlista. Har fina meriter från JVM 2012 när han vann skytteligan, vann guld och kom med i All-Star Team.

Friberg inleder nu sin femte säsong i rad med Frölunda, och har under den tiden varit med och vunnit SM-guld, detta samma säsong som Timrå IK slutade sist och åkte ur. Gjorde det året flest mål i slutspelet.

Linus Nässén: Var under säsongen 2019/20 utlånad från Frölunda, men spelade bara 21 grundseriematcher med laget, både på grund av skador och JVM-spel. Återvände förra året planenligt till Frölunda igen, och spelade nästintill hela säsongen och gjorde under den tiden 9 poäng på 46 matcher.

► Färjestads BK

Henrik Haukeland: Blev kvalhjälte i Timrå IK år 2018, och fick som följd spela både OS och VM för Norge. Men några veckor efter kvalet stod det helt klart att det inte skulle bli något SHL-spel med Timrå för målvakten, som istället var klar för finska TPS. Det blev två säsonger i finska ligan, den första med TPS och den andra med KooKoo, innan flyttlasset åter gick till Sverige förra året och denna gång för spel med Färjestad.

Jens Westin: En stabil back som spelar utan större krusiduller. Lämnade Timrå IK efter fyra säsonger när Färjestad kallade, och inleder i höst sin femte säsong med klubben. Brorsan John är kvar i den rödvita klubben med tallar på bröstet, nu som materialare.

Victor Ejdsell: Lånades under säsongen 2015/16 ut av Färjestad till Timrå och stod för en fin insats med 12 poäng på 20 matcher. Har sedan dess spelat i BIK Karlskoga i hockeyallsvenskan, HV71 i SHL, Chicago Blackhawks i NHL och Rockford Icehogs i AHL innan Ejdsell inför säsongen 2019/20 på nytt hamnade i Färjestad, där han blommat ut rejält.

► IK Oskarshamn

Johan Johnsson: Efter avancemanget med Timrå IK år 2018 lämnade han klubben och flyttade hem till Jönköping för spel med moderklubben HV71. Gjorde där två säsonger och var delvis utlånad till IK Oskarshamn under den andra. Förra året gjorde Johnsson en omstart i hockeyallsvenskan och spelade med AIK, men spelar alltså SHL-hockey igen i höst och denna gång med Oskarshamn.

Johannes Salmonsson: Har förblivit i SHL sedan den där enda säsongen med Timrå IK år 2018/19, och varit IK Oskarshamn trogen sedan dess. Men hans fortsatta spel har haft ett högt pris, bokstavligt talat. Innan han kom till Timrå IK hade han nyligen genomgått en operation av ena höften, och nu har han också opererat den andra. Pengarna har han fått ta ur egen ficka och har totalt betalat 320 000 kronor för nya höfter.

► Leksands IF

Patrik Norén: Lånades inför säsongen 2013/14 in till Timrå IK från Leksands IF men lämnade klubben efter 48 grundseriematcher – för en sejour i Almtuna. Har sedan dess stannat inom svensk hockey där 28-åringen har hoppat mellan Leksands IF och Skellefteå AIK. Befinner sig i dag i LIF där han tidigare i veckan gjorde sin 100:e SHL-match för Leksand. Lördag den 9 oktober ställs Patrik Norén mot sin gamla klubb i NHC Arena.

Calle Själin: Efter att ha imponerat i Östersunds IK och noterats för flera landskamper med juniorlandslaget lämnade en 17-årig Calle Själin hockeyettan för spel i Timrå IK och hockeyallsvenskan. Backen hade svårt att ta en plats i TIK och flyttlasset gick istället till Leksands IF – där Själin nu har etablerat sig som en spelare i SHL. Har varit skadedrabbad, med bland annat hjärnskakning, de senaste åren och fick klubben att hålla andan för drygt ett år sedan. Då fick Själin en rejäl tackling i ryggen av Linköping-spelaren Mikael Frycklund och flög med huvudet först rakt in i sargen. Calle Själin förlängde tidigare i mars sitt kontrakt och skrev då på ett tvåårigt avtal.

► Linköping HC

Henrik Törnqvist: När Timrå IK gjorde sig förberedda inför säsongen 2018/19 i SHL gjorda man det genom att värva in forwarden Henrik Törnqvist från Linköping – med 231 SHL-matcher på cv:et. Och vilken succé det blev för Törnqvist som blev poängkung, trots att TIK var uppe och vände i SHL. Efter säsongen vände var det en rad klubbar, bland annat Djurgården, Rögle och Linköping, som drog i 25-åringen. Ryktena renderade till slut i att Törnqvist vände tillbaka till LHC. Forwarden har inte riktigt lyckats fortsätta bygga på den fina poängskörden han hade i Timrå IK men har etablerat sig i lagbygget.

► Luleå HF

Erik Gustafsson: Njurundakillen tog en annorlunda väg ut i hockeyvärlden. Hösten 2007 packade han väskorna och drog över till USA för spel kombinerat med studier. Efter 100 NHL-matcher med Philadelphia bar det av till KHL och Omsk. Efter det har det blivit ett år i Schweiz innan Ryssland kallade igen. Först Omsk på nytt och sedan Neftekhimik Nizhnekamsk. Var högvilt när han valde att flytta hem och Luleå lockade mest. Har en hel del på meritlistan, men inget som väger tyngre än ett VM-guld.

Vilmos Galló: 25-åringen växlade upp rejält när han flyttade till finska KooKoo och blev en av lagets poängstarkaste spelare med 42 poäng (14+28) den första säsongen och 38 poäng (20+18) den andra. Nu är Galló tillbaka i Sverige och SHL då 25-åringen presenterades av Luleå inför säsongen. Klubben har däremot fått en tung inledning på årets säsong då laget nyligen åkte på fjärde raka underlaget. Galló har noterats för två på på de fem inledande matcherna.

► Malmö Redhawks

Christoffer Forsberg: Född och uppvuxen i Östersund. Efter det gick livet och liret vidare i Färjestad innan färden fortsatte till Malmö. Däremellan hann det bli fem allsvenska matcher i TIK för forwarden som är son till den tidigare Timråtränaren Roger Forsberg.

► Rögle BK

Erlend Lesund: Norrmannen värvades till Timrå IK inför säsongen 2011/2012 men fick aldrig debutera i A-laget. Efter spel i J18 och J20 flyttade 26-åringen därefter tillbaka till Norge och Sparta Sarpsborg. Efter fyra säsonger i Mora IK skrev Lesund ett tvåårigt kontrakt med Rögle. Imponerade under fjolårets slutspel där Rögle gick hela vägen till SM-final mot Växjö, där man föll efter fem matcher. Belönades tidigare i år med Guldpucken hemma i Norge och är denna säsong assisterande lagkapten i ett Rögle som siktar på revansch på SM-bucklan.

► Skellefteå AIK

Gustav Lindvall: Från Skellefteå och sedan säsongen 2016/2017 tillbaka i "schtaan". Gjorde ett par säsonger i Sundsvall Hockey, i och med det blev det tre matcher i Timråtröjan. Men mestadels har det varit gult och svart för Gurra. I Skellefteå, i Västerås och i AIK.

► Växjö Lakers:

Ludvig Nilsson: Den fysiske och skridskostarke forwarden Ludvig Nilsson har spenderat mycket tid i Timrå IK som ung. Senast 27-åringen spelade i klubben var säsongen 2016-17 när TIK var i hockeyallsvenskan. Då gick flyttlasset till Uppsala och Almtuna IS efter säsongen. Nilsson berättade då att han inte riktigt fick ut det han ville i Timrå och att han kände för att byta miljö. Sejouren i Uppsala blev dock inte längre än en säsong innan Nilsson vände vidare till SHL-klubbarna Brynäs och Växjö Lakers. Tidigare i våras belönades 27-åringen med ett nytt kontrakt på två år, efter att ha fått lyfta SM-bucklan efter fjolsäsongen. Lördag den 4 december gästar Timrå IK Vida Arena i Växjö.

► Örebro HK

Joel Mustonen: Den finske landslagsspelaren, med Tingsryd som moderklubb, gjorde under säsongen 2011-12 ett kort gästspel i Timrå IK. Det var när spelare som Johan "Gnagarn" Andersson och Alexander Larsson drogs med skador som TIK lånade in Mustonen från Skellefteå AIK – i fyra matcher. Något större avtryck fick forwarden svårt att göra och därefter väntade sejourer i Västerås SK och finska Pelicans – innan 29-åringen vände tillbaka till Sverige och Örebro Hockey. Efter fyra säsonger i Frölunda var Mustonen tillbaka i Örebro Hockey. Forwarden fick ett tufft avslut på årets försäsong då han drogs med skador och blev bänkad i den första seriematchen.

Marcus Hardegård: Har varit med och spelat upp Timrå till SHL två gånger, senast under fjolårssäsongen när 24-årige backen noterades för 25 poäng på 30 grundseriematcher. Men någon fortsättning i klubben som Hardegård tillhörde sedan 2013 blev det inte. Den 15 maj berättade konkurrenten Örebro Hockey att backen har skrivit på ett tvåårskontrakt. 24-åringen har fått en trevande start i Örebro då han mottog en huvudtackling i mötet med Luleå som har gjort att missat de senaste matcherna.

Fotnot: Brynäs IF saknar spelare med förflutet i Timrå IK.