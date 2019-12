Harmonisk Linderoth har mixade känslor efter hemflytten: ”Hade önskat en smidigare övergång”

39-åringen berättar att han på alla sätt har "landat" i sin resa som kusk och tränare. Efter tolv år på Bergsåker och gården Mellangård vill han sänka tempot, få mer kvalitet både i jobb och på fritid. Men också komma tillbaka till ursprunget.

– Jag vill vara mer i stallet. Det är vad jag längtar mest efter. Att få släppa ut hästarna och sko dem. Sånt har jag inte gjort på sju-åtta år, men det är ju det som är grunden till allt. Jag vill vara med hästarna, säger Per som i många år haft andra sysslor som han varit tvungen att prioritera.

Det har till exempel handlat om administrativa sysslor, traktorkörning, snöskottning, sladdning av banan, röjsågskörning, med mera. Allt det här har slukat både tid och energi.

– Jag har jobbat 24–7 i tolv år, men jag insåg att jag inte skulle klara det en vinter till. När min sambo flyttade hem i mars blev det extra jobbigt. Det var hemskt ensamt att komma hem till en gård med sju rum och kök.

Vem är gladast över din hemflytt: du själv, din sambo, dina föräldrar eller Jan Quicklund (travbanechefen)?

– Jag själv är nog mest tillfreds. Jag sover så mycket bättre om nätterna och känner mig väldigt harmonisk. Det är så många små vardagliga saker som jag hinner med nu jämfört med förr.

Hur länge har du haft hemlängtan?

– Jag har haft hemlängtan varje dag sedan jag flyttade, men verksamheten har inte haft det. Men jag har haft fantastiska år på Bergsåker och jag tycker inte synd om mig själv.

Apropå verksamhet. Per Linderoth halverar den. 19 hästar följer med till Östersund och även om han har åtta hästar på Dannero kommer kostymen att bli mindre. Kvalitet framför kvantitet och livskvalitet framför en jakt på segrar och pengar är vad han ser framför sig.

Vintersäsongen blir kanske den lugnaste någonsin. Ett fåtal hästar kommer att tävla. Övrig tid läggs på att få till stallet med omnejd och alla rutiner.

Samtidigt skapar du en minuspost med flytten – du får längre resor till alla tävlingar?

– Ja, naturligtvis. Det var anledningen till att jag flyttade. Men jag får mer energi av att vara i en miljö där jag trivs. Nu ska jag också jobba smartare.

Mitt i all glädje brottas Per Linderoth med en annan minuspost. Hemflytten till Östersundstravet har blivit en besvikelse.

– De har inte ställt upp som jag trodde. Det hade kunnat vara mycket smidigare.

Berätta!

– Det har varit så mycket som inte funnits på plats när vi kom hit. Vi kunde inte flytta in våra grejor vid det datum som var bestämt och vi har fått städa in oss i stallet. Vi har blivit lovade saker som inte har hållit.

– Hagarna är mindre än vad som sades, det har varit problem med snöskottningen, en del stallar är lortiga och måste saneras, fikarum och toalett är sämre än vad jag trodde. Jag vill gärna bjuda våra gäster på en fika, men det går knappt. Du ser själv hur det ser ut, säger Per och visar med handen.

Är du besviken?

– Ja. Vi har fått jobba så mycket själva med olika saker.

Per Linderoth försöker hitta en förklaring till alla svårigheter.

– Jag gillar Jan Quicklund (travbanechefen) som person, men han har kanske för mycket på sitt bord. Det kan vara så enkelt att han inte hinner med allt och behöver delegera mera.

Jan Quicklund är förvånad över kritiken från Per Linderoth.

– Vi är en liten bana med begränsade resurser, men vi har verkligen gjort allt för Per. Jag har slitit mitt hår för att få till det, säger travbanechefen.

Jan Quicklund betonar att Östersundstravet är "otroligt glada" över att Per Linderoth flyttar hem igen.

– Det är en stor seger för oss, men det har inte varit enkelt. Det gick väldigt fort mellan beslut och flytt. För att Per skulle få det stall han önskade blev vi tvungna att flytta ut tio amatörer med totalt 22 hästar. De hade under många år ”bott in sig” i stallen. Vi tog del av deras önskemål och pusslade in alla dessa hyresgäster på stallbacken, som redan dessförinnan var begränsad.

En annan försvårande omständighet var att Per Linderoth flyttade upp till Östersundstravet tidigare än tänkt.

– Vi hade bestämt att Per skulle komma med material och foder under vecka 48 och sedan med sina hästar veckan därefter, men så blev det inte, förklarar Jan Quicklund och berättar att man tog in extrapersonal för att lösa ekvationen.

Problemet med hagarna är också något som Jan Quicklund gärna vill förklara.

– Vi påbörjade byggnationer av större hagar, men det blev tyvärr försenat eftersom marken inte var tjänlig. Den krävde mycket mer arbete än vad vi trodde. Dessutom gjorde vädrets makter det svårare att sätta hagarna.

Hur kommenterar du de lortiga stallboxarna?

– Att några inte har städat efter utflyttning kan jag inte trolla bort. Vi kan inte förutse allt.

Jan Quicklund berättar att han är förvånad över den kritik som han och övriga travledningen får av Per Linderoth.

– Ja och man ska tänka på att flytten av Per inte var inlagd i budgeten. Det kommer att kosta en betydande del för oss. Vi vill verkligen satsa på Per, men vi har också en budget att hålla oss till.

Vad händer nu?

– Vi har byggt tillfälliga hagar, vi färdigställer ny ventilation, specialbelysning, nytt fikarum och toaletter. Vi gör det vi kan och håller vad vi lovar, men jag har varit tydlig med Per att vi inte komma att hinna med allt på en gång. Rom byggde inte på två veckor.