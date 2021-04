Härnösandartistens dunderhit har 23 miljoner spelningar – nu siktar han högre: "Går all in"

Sist Tidningen Ångermanland skrev om succéhitten "Take My Hand" hade låten sex miljoner spelningar på Spotify. Nu är den uppe i 18 miljoner. Räknar man in spelningarna på både Spotify och Youtube är den uppe i hela 23 miljoner spelningar.

– Det är en hel del. Det känns jättekul, säger Jonathan Andersson.

Jonathan Anderssons karriär börjar nu ta fart på allvar.

– Det börjar märkas mer nu. Större artister hör av sig.

För några dagar blev Jonathan kontaktad på Instagram av artisten Alfons som bland annat gjort låten "Ganjaman". En artist som Jonathan själv har lyssnat mycket på tidigare.

– Jag blev jätteglad. Han tyckte om Take my hand och hörde av sig till mig och tyckte att vi ska samarbeta och göra en låt tillsammans.

I januari släppte Jonathan sin nya singel "Won't look back". Ett släpp som skedde efter att han blivit signad av amerikanska skivbolaget Ultra Music. tillsammans med Ninetone i Sundsvall.

– Jag håller just nu på med en låt nu som jag ska släppa med Ultra. Jag vet inte när vi kommer släppa den men den är klar ganska snart.

Ninetone är de som Jonathan har mest kontakt med som hjälper honom mest med låtarna. Sedan ett tag tillbaka har situationen stått lite stilla.

– Det känns bättre nu när det börjar hända lite grejer. Det är jävligt roligt. jag visste att Take My Hand var stor men nu börjar det hända andra grejer också.

Hur gör du för att hitta inspiration till att göra låtarna?

– Ibland har jag jättemycket idéer men ibland blir det tvärnit på allt. Då känns det lite slött.

Han fortsätter:

– Men nu känner jag att jag måste börja jobba lite mer, och släppa fler låtar mer regelbundet och gå all in för det. Innan har jag fortfarande en plan b om musiken inte skulle gå vägen, men just nu är det här huvudplanen, säger han avslutningsvis.