Härnösands filmstudio firar 65 år i år – här är eldsjälarna som brinner för film: "En viktig del"

Margit Burholm har styrelsemedlem sedan många år och är en eldsjäl när det kommer till film i Härnösand. Stadens filmstudio som är en av Sveriges största med närmare 500 medlemmar firar i år 65 år.

– Och det rullar på, många medlemmar köper biljetter utan att först titta igenom programmet. Man vet att vi visar bra film, säger Margit Burholm.

Vårens program startade i onsdags med Cinema Paradiso.

– Det är en riktigt pärla och en personlig favorit. Vi har de senaste terminerna valt att lägga in en gammal film i programmet, förklarar hon.

De har dessutom som målsättning att visa filmer från flera olika länder. Bland annat kommer vårens filmer från Island, Tyskland/Frankrike och Belgien.

– Vi kollar noggrant upp våra filmer och tittar på dem. Det är en process som tar flera dagar med flera timmars filmtittande.

Margit fortsätter:

– Vi tar in förslag från våra medlemmar som vi också tittar på. Programmet är en blandning mellan medlemmarnas önskemål och styrelsens urval.

Härnösands filmstudio har redan sålt närmare 500 biljetter. Visningarna sker på Härnösands teater.

– Härnösand är en kulturstad där det händer något varje kväll. Jag tror det är en viktig del av varför vi fortsätter att vara så stora, säger Margit Burholm.

Vårens program

29/1 Sorry we missed you

12/2 Amazing Grace

19/2 The Journey

26/2 Transit

4/3 Den skyldige

11/3 And then we danced

18/3 En väldig vänskap

25/3 Unge Ahmed

1/4 Sir