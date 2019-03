Mello-stjärnan spelar på Härnösands stadsfest

Arrangörerna skriver: ''I helgen stod Wiktoria i finalen av Melodifestivalen med låten ''Not With Me''. Hela Sverige har alltid älskat Wiktoria. När hon med sin personliga och countrydoftande röst sjöng ''As I lay me down'' i Melodifestivalen 2017 blev låten genast en hit. Kärleken är besvarad. Med ett orubbligt leende har hon turnerat, hyllats på Diggiloo-turnén och mött hundratusentals fans. Framtiden ser väldigt ljus ut för Wiktoria''.

Härnösands stadsfest kommer att vara 19-20 juli i centrala Härnösand.

Sedan tidigare är följande artister inbokade till Härnösands stadsfest: Ulf Lundell Miriam Bryant Timbuktu & Damn! Erik Lundin Molly Hammar Fler artister tillkommer senare.