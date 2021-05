Härnösandspolisen utreder kopplingar mellan bombhoten – efterlyser tips: "Finns ett antal olika hypoteser"

Polispatruller från hela länet och Nationella bombskyddet sattes in efter torsdagens bombhot som riktades mot Härnösands kommun under torsdagen. Hotet ringdes in via SOS Alarm på morgonen och inte förrän vid 20-tiden kunde man avblåsa insatsen. Ingen bomb hade hittats.

Flera av kommunens administrativa byggnader utrymdes och spärrades av men senare koncentrerades arbetet kring Sambiblioteket. De anställda där vill inte uttala sig om hotet i torsdags utan hänvisar till Tomas Wahlund, kommunens kommunikationschef.

– Det är alltid olustigt när hot riktas mot kommunen, men nu gick ju allt bra och med facit i hand kan det vara bra att öva i skarpt läge. Många jobbar hemma under pandemin så evakueringen av personal gick smidigt, säger han.

I Sambiblioteket huserar kommunens näringslivs- och kommunikationsenhet på plan 4. Där finns också företagsstödjarna Almi, BizMaker samt High Coast invest.

I entréplanet finns kommunens reception.

– Jag vill inte spekulera i vad hotet har bestått av eller var det har riktats. Det får bli polisens sak att utreda, säger Tomas Wahlund.

Enligt polisen kan hotet varit så pass oklart formulerat att det var svårt att först veta vilken byggnad som skulle spärras av.

– Hotet var utformat så att det var riktat mot en kommunal inrättning. Sedan kanske det var svårt att tolka vilken man menade, säger Jörgen Bohman förundersökningsledare vid polisen i Härnösand.

Sambiblioteket inrymmer bland annat kommunens servicecenter, biblioteksanställda och flera andra enheter med koppling till kommunen. Det gjorde det svårt för polisen att avgöra vilken det gällde.

Var hotet riktat just mot Sambiblioteket?

– Det var riktat mot en kommunal verksamhet, säger Jörgen Bohman.

Som finns i Sambiblioteket?

– Det har jag aldrig sagt.

Men det var ju där polisen var?

– Ja, men du pratar om hotet och det var riktat mot en kommunal verksamhet.

Ingen person?

– Ingen person och jag säger inte heller vilken adress den här kommunala verksamheten är på. Det kanske var så att det inte framgick ens, säger Jörgen Bohman, och fortsätter:

– Hotet har inte varit helt klockrent. När det är ett så pass allvarligt brott kan vi inte heller chansa. Då får vi utrymma fler byggnader när vi faktiskt inte vet.

Var det en eller flera personer som låg bakom hotet?

– Det vet vi inte. Det är ett telefonsamtal som har kommit in via SOS.

Men de sa att de skulle finnas ett farligt föremål någonstans?

– De har lämnat ett budskap som gör att man kan tro att något skulle inträffa. Vi har inte hittat något sådant. Det tyder på att det inte var så den här gången heller, säger Jörgen Bohman och syftar på händelsen den första april då en fastighet på Skeppsbron fick utrymmas och spärras av efter att ett misstänkt farligt föremål ska ha hittats.

– De här händelserna händer tämligen sällan. Nu har det skett med kort tidsintervall. Det är klart att vi tittar på om det finns ett samband.

Just nu arbetar Härnösandspolisen med inre spaning och följer upp de spår som finns, det vill säga samtalet till SOS. Förhör har hållits under torsdagen med personer vid de avspärrade byggnaderna. Det finns flera hypoteser kring varför hotsamtalet gjordes men ingen är skäligen misstänkt för brottet, som rubriceras som grovt olaga hot mot grupp. Polisen efterlyser också tips från allmänheten.

– Det kan vara så att allmänheten vet vem det är som har ringt, som har hört eller tror något, säger Jörgen Bohman.