Härva med narkotika och penningtvätt rullas upp i tingsrätten

Tre olika åtal ligger inne hos tingsrätten som rör sex personer i 20-25-årsåldern.

Det handlar om omkring 1,5 kilo cannabis som ska ha smugglats in i Sverige via posten i februari och mars i år. Även drygt 550 narkotikaklassade tabletter ska ha smugglats in på samma sätt. Omkring ett kilo av cannabispartiet och tabletterna upptäcktes av tullen i mars och kom aldrig fram.

Bakom införseln av narkotikapartierna tros en kvinna i Sundsvall vara hjärnan bakom.

När partiet med ett kilo cannabis och tabletterna inte kom fram åkte fyra män hem till en annan kvinna och misshandlade och hotade henne i två olika omgångar i tron om att hon hade tillgång till narkotikan.

En av männen som är misstänkta för att ha åkt hem till kvinnan och hotat henne är även misstänkt för att tillsammans med ytterligare en annan man ha förvarat drygt 700 gram cannabis i ett skogsparti i Sundsvall i maj.

Men tullen var redan ligan på spåren och hittade narkotikan i skogen.

Kvinnan som misstänks ligga bakom införseln av narkotikan är även misstänkt för penningtvätt i samband med att två män lurats att lämna ut sitt bank-id och blivit av med pengar. En av männen blev av med 128 000 kronor. Delar av pengarna fördes över på kvinnans konto.

En annan man blev av med 45 000 kronor och pengarna fördes över på kvinnans konto.