Hästälskare i hela landet engagerade sig i det moderlösa fölet – nu bär Fightern sin ägare med lätthet: "Han är fortfarande min bebis"

I högresta Avrils Fighters mörka ögon speglas stallet där han i juni 2017 såg dagens ljus under dramatiska former. Det uppstod komplikationer under förlossningen och för att rädda det nya livet var man tvungen att avliva det svårt medtagna stoet Avril.

Därefter annonserades det på sociala medier efter en amma till det moderlösa hingstfölet och lika hungrig som längtansfull och långbent upplevde han sedan några turbulenta dygn innan ponnymamman Smulan tog sig an honom.

Maria Hildingsson är fortfarande aningen förbluffad över vilken spridning historien om "Lill-Persa" fick. Tusentals tidningsläsare och Facebookanhängare engagerade sig och följde kampen.

– Människor har ju också en tendens att förmänskliga djur, säger hon.

För Maria var det en pressad tid. Dels sörjde hon Avril, dels oroade hon sig över fölet.

– Det var värre än att få egna barn. Jag var ofta uppe hela nätterna, men jag skulle inte tveka över att göra det igen om det skulle krävas, säger hon.

Det gjordes ett seriöst försök med ett halvblodssto som just hade skilts från sitt eget föl men efter ett tag stod det klart att hon inte kunde tänka sig att ta sig an en ny fölunge. Fast på Bue gård utanför Stöde håller man ihop, och efter den motgången visade det sig att lösningen fanns på hemmaplan. Shetlandsponnyn Smulan adopterade det långbenta fölet. Fightern diade henne, inte sällan stående på knä och han blev bästis med Smulans son, Blixten, som fortfarande lär sin bonusbror allt han kan om livet.

– Men det var nog Smulan som lärde honom bli häst, säger ägaren Maria Hildingsson.

Nu har tre år passerat, Smulan har travat ut på den eviga klöverängen men Blixten och och nordsvenska stoet Faksan håller Fightern sällskap i den vidsträckta hagen. På Bue gård finns även hundar, kaniner, grisar och hundratals kor och kalvar men Avrils Fighter är störst, både i stallet och på hela stället.

– Sedan han växte ur fölstadiet har allt fungerat jättebra. Han är som vilken unghäst som helst och nästan lika lugn och balanserad som Smulan var, säger Maria Hildingsson.

Hon sadlar den kraftfulla treåringen och intar sadeln. Maria Hildingsson arbetade tidigare som ridlärare men i dag är ridningen bara en hobby, vid sidan av arbetet på gården med djurhållning och gårdsbutik.

Avrils Fighters båda föräldrar var hopphästar men vilken inriktning Fighterns framtida träning ska få är än så länge oklart.

– Jag hade nog tänkt att han skulle bli en hopphäst men just nu är han bara en häst. Det får räcka så. Än har han inte svarat på vad han ska bli när han blir stor, säger Maria Hildingsson och ruskar om i överlevarens kopparröda man.

TV: Se den snart tre år gamla filmen när shetlandsponnyn Smulan diar det långbenta fölet Avrils Fighter. Maria Hildingsson: "Det är en annorlunda familj"

Läs också: Miste sin mamma vid födseln – fölets öde har berört många: "Verkar som alla vill hjälpa till"

Läs även om det första försöket att ge fölet en ny (m)amma: "Känns fantastiskt"