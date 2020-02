Haveri i vattenkraftverk – allmänheten varnas för ökade flöden i Ljungan

På grund av haveriet måste vatten spillas förbi kraftverket.

"Under helgen kommer flödet på sträckan från Holmsjön via dammarna Alby och Ringdalen uppgå till 110 kubik per sekund för att på måndag gå ned till 57 kubik per sekund som medel under dygnet. Vilket är en hög vattenmängd för årstiden", skriver Statkraft i ett pressmeddelande.

Allmänheten uppmanas att iaktta försiktighet om man vistas vid Ljungan, på den berörda sträckan mellan Holmsjön och Ångesjön. En felsökning har inletts och när man vet vad som är fel påbörjas reparationerna. Det är ännu oklart hur länge dessa kommer att pågå.

Även förra veckan varnades det för ökade flöden i Ljungan, då eftersom Järnvägsforsens vattenkraftverk skulle repareras.