Hela listan: De äter julmat för skattepengar – så snäll är Medelpads kommuner med sin personal

Janssons frestelse, prinskorvar och revbensspjäll. För den som suktar efter traditionellt julkrubb nalkas fullmatade bufféer. Och startskottet har redan gått hos enstaka restauranger.

ST har, genom en enkätundersökning, tittat på återhållsamheten under både jul- och spartider hos Sundsvalls, Timrås och Ånges skattefinansierade verksamheter – om kommunala bolag och förvaltningar lägger pengar på julförtäring och huruvida summorna skiljer sig åt beroende på arbetsgivare.

Politiker i Sundsvall:

■ Kommunfullmäktige

Politikerna blir utan julbord. Någon jultallrik blir det inte heller. Däremot bjuds de folkvalda på kaffe och lussebullar under årets sista möte.

Politiker i Timrå:

■ Kommunfullmäktige

Ingen julmat. Frågan uppges inte ha varit uppe för diskussion.

Politiker i Ånge:

■ Kommunfullmäktige

Ingen förtäring, bortsett från att politikerna under årets sista möte blir bjudna på kaffe och skinksmörgås.

Helägda bolag i Sundsvall:

■ Mitthem

Varken eller. Har inte förekommit de senaste åren.

■ Näringslivsbolaget

Anordnar en arbetsplatsträff – efter arbetstid – med julmat. Kostnaden ska inte överstiga 200 kronor per person. Syftet med aktiviteten uppges vara att bidra till "vi-känsla" och god stämning i organisationen.

■ Norra kajen exploatering

Har inte återkommit med svar. Okänt om ett upplägg finns och vad julkosten i så fall går loss på.

■ Sundsvall logistikpark

Ingetdera. Har emellertid som tradition att samlas innan jul och äta något tillsammans – brukar ordna jullunch i det egna personalrummet i knytisformat, där var och en tar med sig mat själv.

■ Sundsvall energi

Jullunch för 345 kronor per person som avslutning på ett årligt återkommande bolagsmöte där hela personalstyrkan närvarar. Efter lunchen fortsätter arbetsdagen.

■ Sundsvall elnät

Planerar att ordna en jullunch för sina medarbetare – maxbeloppet ligger på 325 kronor per person – för att därefter arbeta med nästa års målsättningar.

■ Stadsbacken

De anställda bjuds ut på julbord som avslutning efter personalmöte – men bolaget belastas inte utan vd tar hela notan själv.

■ SKIFU

Personalen äter ett enklare julbord under en quizkväll som anordnas av Sundsvalls kommunanställdas fritidsförening. Kostnaden ligger på 200 kronor per person. Dryck ingår inte. Syftet uppges vara att öka sammanhållningen och göra något gemensamt inför julen.

Helägda bolag i Timrå:

■ Timråbo

Anställda får en jultallrik som kostar 150 kronor per person, plus julmust. Gesten görs, enligt ledningen, för att visa uppskattning för året som gått.

■ Wifsta water

Ingen representation förekommer.

Helägda bolag i Ånge:

■ Ånge energi

Jultallrik, varav kostnaden ska motsvara "en lunch". Sker i samband med personalmöte.

■ ÅFA

Jultallrik, varav kostnaden ska motsvara "en lunch". Sker i samband med personalmöte.

Delägda bolag i Sundsvall:

■ Scenkonst Västernorrland

Under en utbildningsdag på temat hållbarhet kommer all personal att bjudas på lunch i form av julmat. Kostar 199 kronor per person, inklusive moms.

■ SKFAB

Jullunch ute på restaurang – för max 280 kronor per medarbetare – som avslutning där verksamhetsåret 2019 summeras och ledningen riktar ett tack till alla anställda.

■ Sundsvall oljehamn

I samband med ett personalmöte får de anställda julmat, till en kostnad av 350 kronor per person.

Delägda bolag i Sundsvall och Timrå:

■ Sundsvall Timrå airport

Har valt bort julbord och jultallrik, men kommer att äta buffé på en restaurang i Sundsvall för 159 kronor per person. Uppges vara enda årliga tillfället som alla, inklusive anställda som jobbar skift, kan träffas gemensamt för mat och personalinformation.

■ Mittsverige vatten och avfall

Inget julbord eller jultallrik. Företagets personalförening kommer att anordna en julfest.

Förvaltningar i Sundsvall:

■ Barn- och utbildningsförvaltningen

Har inte återkommit med svar. Okänt om ett upplägg finns och vad julkosten i så fall går loss på.

■ Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration

Inget beslut är ännu fattat om upplägget. Kommer följa kommunens direktiv på max 125 kronor per person. Syftet uppges vara att samla alla medarbetare till en gemensam avslutning för året då det också ges personalinformation.

■ Kommunstyrelsekontoret

Julbord för 125 kronor per person. Syftet, enligt ledningen, är personalvård.

■ Kultur och fritid

Närmsta chef har möjlighet att bjuda på någon form av förtäring motsvarande ett värde av maximalt 125 kronor per person. Handlar om att visa uppskattning för personalens arbete.

■ Lantmäterikontoret

Respektive avdelningschef avgör upplägget. Har satt en gräns på 125 kronor per anställd för jullunch eller jultallrik. Syftet uppges vara personalvård.

■ Miljökontoret

Ordnar ett julbord, i form av knytkalas. Kostnaden per person är max 125 kronor per person. Görs för personalvård.

■ Socialtjänsten

Medarbetarna får bjudas på mat eller fika, då för max 125 kronor per person.

■ Stadsbyggnadskontoret

Uppläggen skiljer sig åt, respektive avdelningschef avgör. Kostnaden är som mest 125 kronor per anställd för jullunch eller jultallrik. Syftet uppges vara personalvård.

Förvaltningar i Timrå:

■ Kommunledningskontoret

Inget julbord eller jultallrik, kan däremot förekomma som egen aktivitet.

■ Barn- och utbildningsförvaltningen

Inget julbord eller jultallrik, kan däremot förekomma som egen aktivitet.

■ Socialförvaltningen

Inget julbord eller jultallrik, kan däremot förekomma som egen aktivitet.

■ Kultur- och teknikförvaltningen

Inget julbord eller jultallrik, kan däremot förekomma som egen aktivitet.

■ Näringslivskontoret

Inget julbord eller jultallrik, kan däremot förekomma som egen aktivitet.

■ Miljö- och byggkontoret

Inget julbord eller jultallrik, kan däremot förekomma som egen aktivitet.

Förvaltningar i Ånge:

■ Utbildningsförvaltning

Inget julbord eller jultallrik.

■ Socialförvaltning

Varken eller. Däremot äts julmat med brukare, även hemtjänstpersonal som jobbar jul och nyår blir bjudna. Det ska vara en fin högtid för alla, motiverar ledningen.

■ Kommunledningsförvaltning

Julbord och jultallrik togs bort för ungefär tio år sedan och ersattes med en julklapp med Ångeanknytning till ett värde av 250 kronor per person.

■ Teknisk förvaltning

Inget julbord eller jultallrik.

■ Bygg- och miljökontor

Julförtäring som kostar 180 kronor per person. Syftet uppges vara personalvård.

Fotnot: Uppgifterna har hämtats från ansvariga för respektive verksamhet