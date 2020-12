Hela listan: Område för område i Sundsvall – här är de större byggena som planeras 2021

Bostäder:

► Ankarsvik: I drygt ett år har det nya villaområdet Beteshagen stått redo att bebyggas. Här planerar kommunen för 15 villatomter och fyra flerbostadshus på 16 lägenheter. Vid årsskiftet ska de företag som bedöms som mest intressanta få en markanvisning. Därefter siktar kommunen på att slutföra affären under sommaren och byggandet kan sedan komma igång.

► Norra Kajen: Efter årsskiftet börjar Magnolia Bostad bygget av de två första kvarteren på Norra Kajen. Bolaget har väntat länge på att ta tomten, där Beijer bedrev bygghandel under många år, i besittning. De två första kvarteren får 360 hyresrätter och kommer att förvaltas och ägas av Heimstaden Bostad. Någon gång under 2023 ska de stå klara för inflyttning. Magnolia ska därefter bygga ytterligare fyra kvarter med bostäder i området som väntas få 900 lägenheter.

► Storgatan 66: Corner Property Partners vill bygga ett 60-tal hyresrätter efter att ha omvandlat sitt tidigare projekt av New York-inspirerade bostadsrätter på Storgatan. Nu är planen att sätta igång bygget av bostäder under året.

► Dalgatan: Riksbyggen köpte under sommaren fastigheten Snedhörnet 1 av Mitthem på Dalgatan. Där vill bolaget bygga 35–40 seniorbostadsrätter, som riktar sig till hushåll där minst en familjemedlem fyllt 55 år, och försäljningen beräknas starta under 2021. Kan bli byggstart under året.

Vägar och infrastruktur:

► Gamla E4, Nolby-Sundsvall: Den sista sträckan på ombyggnationerna av gamla E4 är flera år försenad. Sträckan mellan Nolby och Sundsvall kommer att börja byggas om under 2021 och ska pågå till 2023. Men först måste vägplanen godkännas och sedan ska en entreprenör upphandlas.

► Malandsspåret: Under året startar bygget av den nya järnvägsanslutningen mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret i Maland, Sunds bruk. Den är knappt tre kilometer lång och ska, enligt Trafikverkets tidsplan, vara färdigbyggd hösten 2023. Den byggs för att effektivisera godstrafiken och innebär att tågen slipper åka till Timrå Central och lokvända.

► Kovland: 2021 påbörjas en större ombyggnad av en sträcka i närheten av Kovlandskorset. Då ska bland annat bron över Sättnaån rivas och ersättas med en ny. En ny pendlarparkering ska byggas liksom en bättre busshållplats. Vägsträckan på 1,3 kilometer får dessutom en ny gång- och cykelväg

► Hållplats Stenstan: Under 2021 planeras arbetet påbörjas med de centrala busshållplatserna, Hållplats Stenstan, som ska ersätta Navet. Kommunen har fått ett bidrag från Trafikverket på cirka 30 miljoner kronor. Projektet innefattar även de nya busshållplatserna, gång- och cykelvägar, en park och en ombyggnad av gatorna i området

► Tågstation Njurundabommen: Trafikverket har byggt en 2,5 kilometer lång mötesstation i Njurundabommen. I vår planerar kommunen starta bygget av den nya tågstationen, men innan dess måste detaljplanen vinna laga kraft. Kommunen ska bland annat bygga anslutningar och ramp till perrongen, angöringar för buss och taxi, cykelparkeringar, pendlarparkering och gång- och cykelvägar. Ska vara klart i slutet av året och då finns möjligheten att pendla med tåg till Sundsvall.

► Gång- och cykelvägar: Kommunen kommer att fortsätta med gång- och cykelvägen på Dalgatan. Under sommaren gjordes den klar fram till järnvägen. I sommar fortsätter arbetet från järnvägen och fram till Bergsgatan. Det ska även byggas en ny gång- och cykelväg till Baldershov på Lasarettsvägen, som ska ansluta till den gamla vid Lindgården.

Brandstation:

► Liden: Det ska byggas nya brandstationer i Liden och Sundsvall. Under 2021 ser det ut att bli en byggstart för en ny station i Liden till en kostnad på 25 miljoner kronor. Den nya stationen för räddningstjänsten i Sundsvall planeras att ligga vid sjukhuset, men här ligger en byggstart längre fram i tiden.

Butiker:

► Lidl, Bydalen: Den tyska matjätten är försenad med sitt bygge av den nya butiken i Bydalen, i bilfirmans Northcars gamla lokaler. Planerna ändrades efter det att Lidl kommit fram till att hela fastigheten inte skulle rivas. Nu är planen att bygget ska komma igång i början av året med invigning i höst.

Restauranger:

► Jureskogs, Birsta: I oktober avslöjade kändiskocken Johan Jureskog sina planer att öppna en ny hamburgerrestaurang i östra Birsta. Ännu har inte bygget påbörjats, men Jureskog siktar på att ha den nya restaurangen klar till sommaren 2021.

► Mangal BBQ, Birsta: Sommaren 2021 öppnar restaurangen Mangal BBQ i samma hus som Burger King i Birsta. Först ska lokalerna byggas om.

Förskolor:

► Fågelgränds förskola: Har flyttat till Metropolhuset och ska byggas ut från två till fyra avdelningar.

Äldreboenden:

► Solhaga: Efter utbyggnaden av Heffnersgården och Granlunda, samt nybygget på Norra Kajen för några år sedan, har kommunen fattat beslut om att utöka antalet äldreboendeplatser. Först ut är Solhaga äldreboende. Det är en stor utbyggnad, som omfattar cirka 90 lägenheter och som planeras att starta under året.

Idrottssanläggningar:

► Idrottshall, Sundsvall: Innan jul fattades beslutet om att bygga en ny idrottshall vid Åkersviksskolan. Efter nyår börjar projekteringen och planen är att kunna byggstarta i slutet av 2021.

► Västhagens konstgräsplan: Ska läggas om under kommande säsong. När är inte klart.

► NP3 Arena: Konstgräsbytet skulle egentligen ha genomförts i somras, men på grund av coronakrisen flyttades projektet fram ett år. Nu är planen att bytet sker under EM-uppehållet till sommaren.

► Balders konstgräsplan: Även den konstgräsplanen kommer att bytas ut under 2021. Den gamla mattan som ännu ligger på NP3 Arena flyttas under EM-uppehållet till Baldershov.

Lekparker:

► Norra Berget: I somras berättade ST att kommunen planerade att byta ut den populära lekparken. Under våren ska området saneras och sedan ska det byggas en ny lekpark i området under 2021.

Andra projekt:

► VA-utbyggnad, Njurundakusten: En stor utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp längs Njurundakusten planeras att starta under våren. Totalt berörs cirka 1 000 fastigheter och projektet omfattar flera stugområden runt Bergafjärden och Björkön. Ombyggnationen omfattar cirka sex mil ledningar och kommer att delas in i olika etapper. Beräknas pågå fram till 2027. Investeringen för kommunen och kommunkoncernen Sundsvall Vatten beräknas till cirka 900 miljoner kronor. Projektet delfinansieras av anslutningsavgifter från fastighetsägarna. Genomsnittliga kostnaden beräknas till 175 000 kronor inklusive moms. Men innan projektet kan starta krävs ett beslut i fullmäktige under vårvintern.

► Solceller, kommunhuset: Under året kommer Drakfastigheter att installera solceller på delar av kommunhusets tak och fasad.