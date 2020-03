Helene och Meya isolerar sig – och skriver vykort till mormor och morfar: "Vi är ganska övertygade om att vi har corona"

Sedan några dagar tillbaka isolerar sig Helene och Meya Wikner i den lilla villan norr om Sundsvalls stadskärna. Trots att de själva är så gott som säkra på att de har drabbats av covid 19 har de inte fått testa sig.

Man behöver inte vara någon stor konspirationsteoretiker för att inse att det nog handlar om coronaviruset

– Våra symtom stämmer helt in på beskrivningen av coronaviruset så man behöver inte vara någon stor konspirationsteoretiker för att inse att det nog handlar om det. Vi blev sjuka efter att vi kom hem och kan ju antingen ha blivit smittade under semestern eller under hemresan, tror Helene Wikner.

Hon ringde 1177 när hon och Meya hade börjat få hosta och återkommande febertoppar.

– Men eftersom vi inte hade besökt Kina, Italien eller Österrike, som då ansågs vara riskområden, fick vi inte testa oss, förklarar hon.

Nu går dagarna sin gilla gång i huset vid Norra bergets fot.

– Meya är väldigt kreativ. Hon både målar och pluggar när hon orkar, berättar Helene Wikner.

När ST gör ett besök utanför köksfönstret sitter den unga gymnasieeleven mycket riktig lutad över matteboken. På bordet ligger också vykorten som mor och dotter brukar skriva. Helene tipsade nyligen sin vänkrets på Facebook om att det är ett fint sätt att hålla kontakten med äldre personer som numera är isolerade på olika boenden runt om i Sverige, och gensvaret blev stort.

– Jag är enda barnet och har en mamma som är 89 år och bor ensam och en pappa som är 93 år och bor på ett äldreboende. De är ju verkligen i riskgruppen för den här influensan och får inga besök nu, vilket känns oerhört deprimerande, säger Helene Wikner.

Det här analoga sättet att kommunicera är inte så tokigt

Ett 15-tal vykort har skickats iväg bara de senaste två veckorna.

– Det här analoga sättet att kommunicera är inte så tokigt. Jag har även skickat vykort till andra äldre som jag inte kan träffa nu.

Helene får ibland frågan hur mor- och dotterrelationen klarar en så lång tid av gemensam isolering.

– Vi har hittat ett förhållningssätt och vi är ju vana vid att vara tillsammans mycket. Det blir också en hel del tankar och samtal. Över huvud taget är det många existentiella frågor som ställs i vår tid, med klimathot, virus och annat. Vi har förhållandevis milda symtom så det känns på något sätt lite positivt också att vi får den här tiden tillsammans, säger Helene Wikner.