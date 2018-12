Viola Widegren försvann spårlöst för 70 år sen – gåtan gäckar fortfarande ex-polisen: ”Fallet fascinerar mig”

I år har det gått 70 år sedan Viola "Vivi" Widegren spårlöst försvann och blev ett av vår tids mest uppmärksammade fall. Hemma i lägenheten i Sundsvall sitter Christer Johansson, pensionerad polisinspektör, vid köksbordet och bläddrar i tre tjocka pärmar.

– I stället för att materialet om Viola skulle slängas under omorganiseringen och rensningen av arkivet på 80-talet, tog jag hand om det. Fallet fascinerar mig, säger han.

Om vi skruvar tillbaka tiden till december 1948. Då får polishundföraren Erik Johansson, som var Christers far, besked om att fara till den lilla byn Helgum utanför Sollefteå.

En ung flicka har då varit spårlöst försvunnen i flera dagar.

Sjuttonåriga Ingrid Viola Widegren bodde med sin far och styvmor i den lilla byn Västerbränna, dit hade de flyttat för drygt fyra år sedan.

Violas mor hade dött när hon bara var sex år gammal och hennes far gifte senare om sig och hon fick en halvsyster. Viola, eller Vivi som hon kallades, studerade till realexamen via korrespondens på Hermods när hon i oktober 1948 fick ett vikariat som sjukvårdsbiträde på Garnisonssjukhuset i Sollefteå.

Året innan hade hon själv varit inlagd under en längre period på grund av sprucken blindtarm och det gjorde att hon nu intresserade sig för att jobba inom sjukvården. Hon fick lov av sin far att bo på sjukhusets elevhem, under förutsättning att hon kom hem till gården i Helgum när hon var ledig.

Fredagen 3 december hade Viola fått sin första lön och dagen efter upphörde hennes vikariat. Men redan samma dag fick hon veta att vikariatet skulle bli förlängt med ny start på måndagsmorgon.

Under lördagen handlade Viola och hennes väninnor julklappar på stan och hon stannade kvar i Sollefteå över natten, trots att hon inte skulle arbeta på söndagen. När pappan fick reda på att hon varit ledig utan att berätta det, tvingade han henne genast att sätta sig på en buss och komma hem.

"Jag befarar att arbetet i staden inte varit nyttig för henne och hon har kommit i dåligt sällskap. När hon så äntligen kom hem är hon ilsken och häftig. Hon har ett mycket häftigt temperament men det har hon kanske ärvt efter mig" uttalar sig hennes far Carl Widegren i Västernorrlands Allehanda den 9 december.

Viola är irriterad över att behöva åka hem till föräldrarna på söndagen, eftersom hon måste återvända till Sollefteå redan samma kväll. Det betyder att hon inte är tillbaka till elevhemmet förrän vid midnatt.

Till sina vänner ska Viola ha sagt: ”Får jag stryk återvänder jag aldrig!”

På väg till bussen går hon in på konditoriet i centrala Sollefteå där hennes väninna jobbar och köper med sig bakelser till sin syster.

En magister ser henne på bussen med kartongen i knäet och en granne ser Viola stiga av bussen cirka 18:30 på söndagskvällen och gå mot familjens gård.

"Det måste vara i ren ilska hon har försvunnit. Hon uppträdde på ett sätt som jag aldrig tidigare varit med om. När hon kom hem knöt hon näven åt mig och skällde på oss. Jag medger att jag faktiskt gav henne stryk och hade faktiskt tänkt knäppa ned byxorna och ge henne smäll på stjärten så stor hon var", fortsätter Violas pappa i intervjun med VA:s journalist.

I de inledande samtalen med polisen, berättar både pappan och styvmodern att Viola var arg när hon kom hem. Pappan ger henne därför besked att ”du far inte till sjukhuset mer, du är ju alldeles förstörd”.

Varpå dottern svarade att hon skulle resa och aldrig mer komma tillbaka.

Pappan ger sin dotter ett par örfilar, med öppen hand, som gör att hon börjar blöda lite från näsan, säger han. Detta sker inne på kammaren och styvmodern är då inte närvarande. Enligt föräldrarna lugnar sig bråket nästan genast och Viola beger sig mot ytterdörren. Styvmodern tänker att hon ska ta av sig ytterrocken för att hälsa på sin yngre syster, men i stället hör hon hur dörren slår igen.

När Viola inte har kommit tillbaka in efter tio minuter går pappan ut för att leta. De tror att hon kan ha gått på utedasset, eller att hon gått in till någon granne för att skvallra. När han inte finner henne, tänker de att hon i vredesmod har återvänt till Sollefteå.

Dagen efter ringer styvmodern till sjukhuset för att tala med henne. Men en föreståndare förklarar att Viola inte dykt upp på avdelningen som avtalat. Klockan är då runt halv nio på måndagsmorgonen och det har gått över 12 timmar sedan någon sist såg henne.

Men först två dagar senare, den 8 december, tre dagar efter att Viola Widegren ensam försvann ut i vintermörkret, anmäls hon försvunnen till polisen.

Läs fortsättningen om Violas mystiska försvinnande imorgon