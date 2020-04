Helt stopp på Ortviken – 650 anställda är permitterade: "Det behövs mindre papper just nu"

Förra veckan inleddes förhandlingarna om korttidspermitteringar för personalen på Ortvikens pappersbruk. Sedan i måndags har verksamheten stått stilla, vilket SVT Västernorrland var först att rapportera om.

– Det är stop or go kan man säga, vi kan inte köra en pappersmaskin på halvfart utan antingen kör man eller så står man stilla, säger Björn Lyngfelt.

De 650 anställda är permitterade.

– Ja, de är permitterade på 60 eller 40 procent och är helt lediga några dagar men jobbar andra dagar men då med att städa fabriken eller ta tag i andra saker som behöver göras, säger Björn Lyngfelt.

På måndag ska verksamheten återupptas igen men det finns beredskap för ytterligare stopp.

– Det beror på hur det utvecklar sig här under våren. För sex veckor sedan såg orderstatistiken väldigt bra ut men sedan smalt det bort kan man säga, det behövs mindre papper just nu. När evenemang ställs in och handeln går ned blir det mindre annonser och då blir tidningarna tunnare och då behövs det mindre papper. Allt hänger ihop. Nu ser det bättre ut så vi kör igång igen men är medvetna om att det kan bli nya stopp, säger Björn Lyngfelt.

På andra områden inom SCA:s verksamheter ser det annorlunda ut.

– På Östrand är det full fart. Efterfrågan på massaindustrin är stark främst när det gäller mjukpapper. När det gäller sågträindustrin är det en lite mer splittrad bild men på Tunadal tuffar det på, säger Björn Lyngfelt.

Det är inte första gången Ortviken stängs ned tillfälligt.

– Vi har planerade stopp någon gång per år för underhållsarbete och vi har stått stilla på grund av minskad efterfrågan tidigare men det är nog första gången vi står stilla på grund av ett virus, säger Björn Lyngfelt.