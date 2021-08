Hemmapojkar, Jesus och roadtrips genom länet – teaterhösten öppnar i Timrå

Vår egen Teater Sojas "Dagboksblad", om skeppsgossen Otto på flykt genom 1700-talets "Westernorlanden" med en värdefull dagbok, gör sin egen roadtrip genom länet. Bland annat genom att öppna teaterhösten i Timrå med en lunchföreställning den 1 september.

– Det ska bli spännande att höra om ryssarnas härjningar ur en skeppsgosses perspektiv, tycker Ulla-Britt Ulander, ordförande i Timrå Riksteaterförening.

Mer lokalt blir det när Klas Norberg, sångare och trubadur med såväl opera som visor och rock på repertoaren ger musikkväll den 30 september.

Riksteatern lämnar två bidrag. I "Laika" den 19 oktober återvänder någon som kanske är Jesus till jorden och betraktar människorna, de som har och de som inte har; de som får vara med och de som inte får. Özz Nüjen för ordet och lovar att publiken ska få skratta – för kan man skratta åt eländet kan man också ta tag i det.

I "Sådan far" den 8 november spelar Claes Månsson och Ola Hedén far och son. Sonen är 43 år men bor ännu hemma, och inte vill han såra sin far genom att flytta, medan fadern inte vill såra sonen genom att be honom flytta. Förvecklingar och missförstånd skapar en varm komedi.

– Özz Nüjen var i Söråker senast våren 2017 med "Rickard III", så det blir ett spännande återbesök av honom . Ola Hedén skulle ha spelat i "Alla heter Allan" hösten 2015 i Ljustorp, men precis den dagen blev han pappa så den föreställningen ställdes in. Därför ser vi verkligen fram mot att se honom nu, säger Ulla-Britt Ulander.

Timrå är dessutom Teater Västernorrlands vänkommun för året.

– Det innebär att vi ordnar aktiviteter för att vår publik bättre ska få lära känna vår egen regionteater, säger Ulla-Britt Ulander.

Det kan betyda att Teater Västernorrland gör nedslag, som i somras med "Musikalfrossa". I höst blir det också studiebesök på teatern, där regissör Rasmus Lindberg berättar om arbetet med "En handelsresandes död", och sedan ett besök på en föreställning.

– Det är en förmån för dem som är med i Timrå Riksteaterförening. Det ska löna sig att vara medlem, säger Ulla-Britt Ulander.

Teater i Timrå i höst

1/9 "Dagboksblad" (Lunchteater, Västansjölokalen)

30/9 Musikkväll med Klas Norberg (Ljustorps bygdegård)

19/10 Laika med Özz Nujen (Söråkers Folkets Hus)

8/11 Sådan far (Söråkers Folkets Hus)