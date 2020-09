Hernö Gin utsedd till världens bästa – blir historiska: "Otroligt stort"

Framgångarna fortsätter för Hernö Gin.

Under den prestigefulla tävlingen International Wine and Spirits Competition utsågs Hernö Old Tom Gin till världens bästa gin för en gin och tonic – något som gjorde destilleriet historiska.

– Världens bästa gin och tonic är otroligt stort, säger Jon Hillgren, VD och grundare av Hernö Gin.