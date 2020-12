Herrtrean blir ett lokalt getingbo med fem lag från Medelpad: "Kul med alla derbyn"

Efter de gastkramande slutomgångarna i den mellersta fotbollstrean stod det klart att såväl Svartviks IF som Östavalls IF säkrat kontraktet, liksom nykomlingen Matfors IF som hela säsongen krigade i toppen.

Samtidigt studsade Sund IF tillbaka direkt efter att i suverän stil vunnit fyran.

För att fullborda fotbollsåret vann Lucksta IF sedan kvalet till trean och såg därmed till att även deras sejour i fyran blev ettårig.

Därmed stod det också klart att lilla Medelpad ståtade med inte mindre än fem lag i trean till säsongen 2021. Nu står det också klart att alla placeras i samma serie.

Fem lag ger således 20 derbymatcher i serien kommande säsong.

– Det är fantastiskt. Nu hoppas vi också att vi kan få derbyna så att de kan spelas på hemmaplan, så det inte blir på Ånge IP i april. Det är inget kul, säger Sten-Ingvar Fredlund, lagledare i Östavalls IF som är den klubb med just nu flest raka säsonger i serien.

Hans förhoppning och tro är att det finns ett latent fotbollssug vilande där ute efter detta speciella år som till stora delar spelades utan publik.

– Jag tror 2021, om det nu blir en full säsong, att folk vill gå på fotboll och köpa en korv och dricka. Det vore bra för ekonomin också, säger Fredlund.

Samtidigt finns det utmaningar.

– Det finns inte spelare för fem lag i trean känns det som, sedan har vi ju Stöde i tvåan också. Så det blir en utmaning att fylla trupperna, säger Fredlund.

– Men det ska bli kul med alla derbyn, och så är ni med och sänder matcher och skapar intresse.