Het fotbollsmånad på ST efter sommaruppehållet – vi livesänder tolv matcher: "Treans största fotbollsfest för året"

Under våren inleddes Sundsvalls Tidnings livesatsning på lokalfotboll. Förutom att vi sänder samtliga SDFF:s matcher i Elitettan under hela säsongen har vi också livesänt ett gäng fotbollsmatcher i flera olika serier där medelpadslagen huserar under juni månad.

Nu börjar de olika distrikts- och förbundsserierna igen efter sommaruppehållet – och då fortsätter vår satsning på livesänd lokalsport.

Två division 3-matcher för Lucksta och Östavall blir först ut.

– Jag har varit på en hel del matcher i trean i år och det är en galet rolig serie. Extra skoj är hur fantastiskt bra Medelpadslagen har varit, Östavall toppar serien med Lucksta som tvåa – dessutom utmanar Sund med sin fjärdeplats. Och om Matfors får i gång sitt målskytte kan de börja klättra i tabellen, säger Fredrik Ytterström som är på plats under Luckstas hemmamatch mot Järpen med start 14.00 på lördagen.

Klockan 14 på lördagen ställs Östavall mot Sollefteå på bortaplan, även den matchen livesänder vi på ST.nu när serieledande, och defensivt extremt starka Östavall jagar en ny trepoängare.

– Och 14 augusti blir det treans kanske största fotbollsfest för året, El Fantástico på Thulevallen mellan Matfors och Lucksta. Vi får se hur publiken svarar upp – det är en kamp som har potential att ha 500 åskådare på plats.

► Här är matcherna vi sänder den kommande månaden:

31 juli: Lucksta–Järpen (14.00, division 3 mellersta Norrland, herrar), Sollefteå–Östavall (14.00, division 3 mellersta Norrland, herrar)

5 augusti: IFK Östersund–Alnö (19.30, division 1 Norrland, damer)

7 augusti: SDFF–Morön (16.00, Elitettan), Selånger–Rimbo (14.00, division 1 norra Svealand, damer)

14 augusti: Matfors-Lucksta (14.00, division 3 mellersta Norrland, herrar)

18 augusti: SDFF–Uppsala (18.00, Elitettan)

21 augusti: SDFF–IFK Norrköping (16.00, Elitettan), Själevad–Alnö (14.00, division 1 Norrland, damer)

25 augusti: IFK Östersund–Stöde (19.30. division 2 Norrland, herrar)

28 augusti: Västerås BK30–Selånger (15.00, division 1 norra Svealand, damer), Lidköping–SDFF (14.00, Elitettan)

Fotnot: Sändningsschemat är preliminärt.